DEA ofrece 25 mdd por Juan Carlos Valencia González, alias “El Pelón” y presunto líder del CJNG; recompensa similar a la de Nicolás Maduro

Esta mañana y durante una conferencia inédita, cuatro representantes del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, encabezados por Todd Blache dieron a conocer el nombre de Juan Carlos Valencia González “El Pelón como presunto líder del CJNG y por quien ofrecieron una recompensa por 25 millones de dólares, monto similar al ofrecido por Nicolás Maduro, especificó el periodista Arturo Ángel, en el espacio de “Así Las Cosas” con Areli Paz, en ausencia de Carlos Loret de Mola.

Arturo Ángel compartió que además de los nombres y los montos de recompensa en su combate directo al crimen organizado en México, la DEA dio a conocer el retiro de 93 visas de personas ligadas con grupos criminales; sin especificar quiénes son.

En la conferencia en la que se informó que es prioritario el desmantelamiento del CJNG considerado organización terrorista, es básica la detención de su cúpula de ocho líderes por lo que se activó la recompensa de más de 100 millones de dólares.

El jefe de la DEA, dijo Arturo informó que “el CJNG fue construido en una vasta red criminal que produce y distribuye mortales drogas mientras mantiene su poderosa influencia a través de violencia y corrupción en México, que incluye a miembros del gobierno mexicano quienes protegen al CJNG a su liderazgo de la justicia y facilitan el tráfico de drogas, el lavado de dinero y la violencia”.

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Y lanzó una advertencia a los integrantes del cártel “ningún cargo o poder político los va a proteger, esto es apenas el principio” y señaló “la corrupción que protege a los integrantes del grupo criminal”.

Sobre datos duros 102 millones de dólares en recompensas por las ocho cabezas del CJNG, entre ellas Juan Carlos Valencia González, alias “El Pelón”, hijastro de “El Mencho”, que ha permitido la resiliencia del cártel a su cargo por el ofrece 25 millones de dólares por datos que faciliten su captura. En el pasado se ha ofrecido esta cantidad por Osama Bin Laden y Nicolás Maduro entre otros.

Abdías Flores Silva “El Jardinero”, por quien la DEA ofrece 15 millones de dólares, señaló Arturo, “se supone fue detenido por elementos de la Marina” en México.

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Los otros señalados son: Gonzalo Mendoza Gaytan “El Sapo” y Julián Alberto Castillo Rodríguez “el Chorro”, por quienes ofrecen 15 mdd.

Así como Ricardo Ruiz Velasco, alias “La Pipa”, Julio César Montero Pinzón, alias “El Tarjetas” y Carlos Andrés Rivera Varela, alias “La Firma con 10 mdd. y de 2 millones de dólares por Griselda Margarita Arredondo Pinzón, por cargos federales por narcotráfico en Washington.

En el caso de Carlos Andrés Rivera Varela y Julio César Montero Pinzón, cargos en Nueva York por fraude en tiempos compartidos por más de 400 millones de dólares.

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