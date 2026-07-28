Padres de Ayotzinapa denuncian estrategia del Gobierno para dividirlos tras casi 12 años

En entrevista con Karla Santillán, el abogado de las madres y padres de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, Isidoro Vicario, habló sobre la solicitud para evitar la creación de una nueva Comisión de la Verdad y dijo que la petición no es del grupo mayoritario, quienes han insistido que aún con estas cuestiones no se van a dividir; puntualizó que su único objetivo es que se avance en las investigaciones para dar con el paradero de los 43 estudiantes.

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“Entre las personas que firman está el profesor Felipe de la Cruz, que en algún momento fue vocero de los padres y madres de los 43, él lamentablemente no tiene la calidad de víctima dentro del caso Ayotzinapa nada más que él se ha ostentado también como familiar, porque uno de sus hijos estudió ahí en la normal…. viene firmado, por lo menos como entre cuatro y cinco padres son quienes presentaron esta solicitud de manera formal”. — Isidoro Vicario, abogado de madres y padres de los estudiantes de Ayotzinapa

¿Por qué consideran que existe un intento de dividir el movimiento?

Al ser cuestionado sobre por qué dividir la causa en común, mencionó que han resistido durante casi doce años y saben que existe una intención por parte de las autoridades de debilitar el movimiento, por eso es lamentable que algunas madres y padres “caigan en ese juego” que genera una división.

“Lamentamos que ellos tengan esta postura pues refiere casi como literal la postura y los términos que han referido las autoridades, tanto la CNDH como la Fiscalía, en el sentido de que no pueden duplicarse los trabajos que hace la COVAJ y una nueva comisión por eso en términos generales lo que están diciendo es que quieren ellos impedir la creación de una nueva comisión”. — Isidoro Vicario, abogado de madres y padres de los estudiantes de Ayotzinapa

Vicario mencionó que el grupo grande de las madres y padres de los normalistas ha sostenido que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no atraiga el caso de la desaparición de sus hijos porque no hay un fundamento legal, ya se agotaron los recursos que debieron interponerse en su momento; ni la Ley de Amparo ni la Constitución establece ninguna figura de un recurso de revisión extraordinario que hoy las dependencias están tratando de hacer valer.

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¿Qué dijo la defensa sobre Murillo Karam y la investigación?

“El 9 de julio la CNDH emite una recomendación en la que en términos generales o de fondo es limpiar la imagen del ejército mexicano, es decir que no tuvo ninguna participación en el caso de Ayotzinapa. Ahora con este escrito que presenta Felipe de la Cruz ante la Suprema Corte puede estar formando como una estrategia que viene directamente de las autoridades para querer debilitar el movimiento de los padres”. — Isidoro Vicario, abogado de madres y padres de los estudiantes de Ayotzinapa

Sobre Jesús Murillo Karam, lamentó el cambio de medida cautelar y dijo que es por eso que han reiterado que las autoridades le apuestan al desgaste y cansancio de las madres y padres, y resaltó que están ocurriendo muchas cosas al mismo tiempo, quizá para que no lleguen unidos; además dio a conocer que no han tenido ninguna notificación para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum.

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