Caso Ayotzinapa: CNDH concluye que el Ejército no participó en la desaparición de los 43 estudiantes

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación que exime por completo al Ejército de cualquier responsabilidad directa en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

La periodista Elia Almanza reveló que el organismo asegura que no hay evidencias que vinculen a los militares con las agresiones y sostiene que las acusaciones en su contra forman parte de una narrativa “anti-verdad histórica” impulsada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y a la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (CoVAJ), con intereses particulares y tintes sensacionalistas.

En “Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar”, Elia Almanza puntualizó que el organismo afirma categóricamente que no existe evidencia que vincule a los elementos castrenses con las agresiones de aquella noche, a pesar de que hay 17 militares en procesos judiciales.

Te podría interesar: Caso Ayotzinapa: Centro Prodh celebra sentencia que ordena entregar documentos faltantes

¿Qué críticas hizo la periodista al documento de la CNDH?

También calificó el informe de casi 900 páginas como una “maroma” política que busca defender a la Secretaría de la Defensa Nacional, argumentando de forma confusa que, si hubo responsabilidad militar, el asunto ni siquiera era de su competencia, sino del ámbito municipal.

El documento de la CNDH descalifica por completo el trabajo de investigación de los expertos independientes, y del propio excomisionado Alejandro Encinas, acusando a sus informes de falta de precisión.

Incluso utiliza declaraciones del propio Encinas para intentar restarle credibilidad a su trabajo, dijo la periodista, una situación que coincide con la estrategia de la Presidencia de la República y la Consejería Jurídica, quienes han solicitado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidar legalmente a la CoVAJ.

Al aire // CNDH exonera al ejército de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014.



Esto es #AsíLasCosasPM con @EnriqueEnVivo por #WRadio junto a @EliaAlmanzaA . pic.twitter.com/dH2klnEkjP — Así Las Cosas PM (@asilascosasWPM) July 11, 2026

También puedes leer: CNDH emite nueva recomendación por caso Ayotzinapa y rechaza la “verdad histórica”

¿Qué impacto tendría esta recomendación para las familias?

La recomendación arremete contra las organizaciones de la sociedad civil, señaló la periodista, por presuntamente “manipular” a los padres de las víctimas, mientras guarda un absoluto silencio sobre la opacidad del Ejército para entregar información. A casi 12 años de los hechos, esta resolución deja a las familias con más desamparo que certezas.

Síguenos en Google News y encuentra más información