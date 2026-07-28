UNAM desmiente comunicado falso sobre examen de admisión y pide consultar sólo información oficial

La Universidad aclaró que no ha decidido repetir el proceso de selección 2026 y llamó a evitar la difusión de información apócrifa.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) desmintió un supuesto comunicado que comenzó a circular en redes sociales, en el que se afirmaba que el examen de admisión a licenciatura sería repetido de manera presencial debido a presuntas irregularidades detectadas durante el proceso de selección 2026.

A través de su cuenta oficial en X, la máxima casa de estudios emitió un mensaje categórico:

“Evita la desinformación. Toda la información sobre el proceso de selección 2026 de la UNAM se publicará exclusivamente en los canales oficiales de la Universidad”, con lo que rechazó la autenticidad del documento que se viralizó entre aspirantes.

El desmentido ocurre un día después de que la UNAM instaló una Comisión Técnica de especialistas para revisar el procedimiento del examen de ingreso y analizar las anomalías detectadas en el primer concurso de selección aplicado completamente en línea. El rector Leonardo Lomelí instruyó que la investigación se realice con autonomía y que se deslinden responsabilidades antes de tomar cualquier determinación sobre el proceso.

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Evita la desinformación. Toda la información sobre el proceso de selección 2026 de la UNAM se publicará exclusivamente en los canales oficiales de la Universidad 👇. pic.twitter.com/KCwXD6hevh — UNAM (@UNAM_MX) July 28, 2026

Mientras continúan los trabajos de la Comisión, la Universidad mantiene suspendidas temporalmente las inscripciones y la entrega de documentos para los aspirantes de nuevo ingreso, por lo que aún no existe una decisión oficial sobre una eventual reposición del examen ni sobre modificaciones al calendario de admisión.

La UNAM reiteró que cualquier actualización relacionada con el Concurso de Selección 2026 será difundida únicamente a través de sus plataformas institucionales, por lo que exhortó a la comunidad y a los aspirantes a no compartir información sin verificar y a mantenerse atentos exclusivamente a los canales oficiales de la Universidad.

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