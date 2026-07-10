¿Jubilarse a los 55 años? Sheinbaum definió quiénes entran en la nueva regla de retiro anticipado

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, definió los perfiles de los trabajadores del Estado que entran en la nueva regla de retiro anticipado.

Dejar la oficina, olvidarse de las checadas y colgar el gafete a los 55 años ya no es una idea tan lejana. Eso sí, tampoco será un beneficio para todo mundo. El nuevo decreto dejó bien clarito quiénes sí podrán decirle adiós al trabajo antes de tiempo y bajo qué condiciones. Aquí en W Radio ya hemos platicado varias veces sobre los cambios a la jubilación anticipada impulsados por Sheinbaum, pero ahora nos enfocamos en quiénes realmente podrán retirarse a esta edad.

¿Quiénes tienen el pase de salida?

El decreto no abre la puerta para todos los trabajadores del Estado, ya que tiene candados muy específicos y solo quienes cumplan con todos los requisitos podrán acceder a este beneficio.

El primero tiene que ver con la edad.

En el caso de los hombres, la meta final del nuevo esquema será jubilarse a los 55 años. Las mujeres incluso podrán hacerlo antes, ya que su edad mínima quedará en 53 años.

El segundo requisito es el tiempo trabajado.

Los hombres tendrán que comprobar al menos 30 años de servicio al Estado, mientras que las mujeres deberán acreditar 28 años de cotización.

Y hay un tercer filtro que resulta, quizá, el más importante.

Este beneficio está reservado para quienes permanecen en el régimen del Artículo Décimo Transitorio del ISSSTE. Quienes se cambiaron al sistema de cuentas individuales administradas por las Afores quedaron fuera de este nuevo esquema.

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Un retiro sin penalizaciones

Si el trabajador acredita la edad, los años de servicio y pertenece al régimen correspondiente, podrá retirarse sin descuentos por hacerlo antes. En otras palabras, conservará el cien por ciento de la pensión que le corresponda conforme a las reglas del sistema, además de mantener la cobertura y los servicios del ISSSTE.

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Las reglas de la jubilación anticipada

Aunque ya se habla mucho de la jubilación a los 55 años, esa edad todavía no está vigente para todos. El cambio se aplicará poco a poco mediante un calendario de transición.

Hoy el sistema sigue en una etapa intermedia. Las ventanillas todavía piden 58 años para los hombres y 56 para las mujeres, además de los años de servicio que marca la ley.

Cada tres años esos requisitos de edad irán bajando de manera gradual hasta llegar a la meta definitiva. Si todo sigue como está previsto, será en 2034 cuando la jubilación quede fijada en 55 años para los hombres y 53 para las mujeres, convirtiéndose en la nueva regla permanente.

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