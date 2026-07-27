En el examen de la UNAM, había muchas posibilidades de copiar: Aspirante

“todas las actividades previas al examen fueron cronometradas, hasta me sorprendió. Pero cuando hicimos el simulador en mayo, para ver que todo funcionara, fue una experiencia terrorífica”, señala aspirante. FOTO: UNAM/CUARTOSCURO.COM

Luego de la controversia generada por los resultados en la aplicación del examen de admisión a nivel licenciatura de la UNAM, la mayor diferencia en la aplicación de exámenes la tiene la UAM, pues además de bajar un navegador seguro, los estudiantes deberían tener un teléfono para iniciar una sesión de zoom que te estaría grabando en todo momento con la visualización de tu persona, el teclado y había supervisión a distancia.

El caso del Instituto Politécnico Nacioal, “fue básicamente como en la UNAM con navegador seguro y con las condiciones de no gorras, no lentes oscuros, que la cámara les tomara la cara”, compartió la periodista Nayeli Roldán en el espacio de “Así Las Cosas” con Gabriela Warkentin, quien comentó que la empresa Territorium Life se habría comprometió a establecer 30 candados para la realización del examen de la UNAM a licenciatura a fin de evitar cualquier tipo de engaño.

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Si embargo, para Zoloxóchitl Aquino Ocampos, profesora por más de 25 años de Diseño, quien buscaba ingresar a la carrera de Derecho, aunque ella no quedó seleccionada, señaló:

Quería compartir la experiencia de que había muchas posibilidades de poder copiar si querías”. —

🟥Urge que la @UNAM_MX diga qué fue lo que sucedió y cómo va a corregir lo que haya hecho.



No minimicemos el malestar.

Cuando los malestares enquistan, crecen y crecen...#LaVozDeWarkentin en #AsíLasCosasW. pic.twitter.com/qUnwzEqI4A — Así Las Cosas (@asilascosasw) July 27, 2026

Aspirante relata su experiencia durante la evaluación

Detalló que “todas las actividades previas al examen fueron cronometradas, hasta me sorprendió. Pero cuando hicimos el simulador en mayo, para ver que todo funcionara, fue una experiencia terrorífica”.

“Al iniciar el examen esperas ver las preguntas, pero tienes que desplegar una por una las opciones, no podías ver todas las preguntas lo que ralentizaba el proceso, lejos de más aciertos no podías discriminar y había menos aciertos”.

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Y señaló, “me sacaba el sistema, me dejaba en espera tenía que reflejar y volver a empezar” “hubo momentos en que me quedaba pensando que hago en el refresh”; incluso aseguró que lo que le ocurría lo hizo del conocimiento en el chat del sistema. “Pero fue insólito que me dijeran manda un Whats cuando estaba penalizado”.

Finalmente señaló, “soy profesora, he dado clases durante más de 25 años y me llamó muchísimo la atención que los resultados fueran tan altos, los puntajes fueran tan altos dado que la dificultad de responder el examen y no tener opciones múltiples ”.

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