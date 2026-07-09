CNDH emite nueva recomendación por caso Ayotzinapa y rechaza la “verdad histórica”

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una Recomendación nueva sobre el caso Ayotzinapa, en la que sostiene que las investigaciones tras la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” estuvieron marcadas por violaciones graves a los derechos humanos y una deficiente procuración de justicia.

El organismo informó que el nuevo instrumento es resultado de una investigación iniciada en 2021, luego de que madres y padres de los estudiantes desaparecidos solicitaron revisar la Recomendación anterior al considerar que revictimizaba a los normalistas y respaldaba la denominada “verdad histórica” construida por la entonces Procuraduría General de la República.

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La CNDH recordó que, tras el primer encuentro entre la presidenta del organismo, Rosario Piedra Ibarra, y el Comité de Madres y Padres de los 43 normalistas, en enero de 2020, se acordó revisar el expediente y posteriormente se disolvió la Oficina Especial para el Caso Iguala, responsable de la recomendación emitida en 2018.

Mediante la #Recomendación 208VG/2026, acreditamos violaciones graves a los derechos humanos de 92 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, así como deficiencias en las investigaciones relacionadas con los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, en… pic.twitter.com/smlzBhJZ3v — CNDH en México (@CNDH) July 9, 2026

¿Qué documenta la nueva investigación?

La nueva investigación incorporó nuevos elementos de prueba, solicitudes de información a diversas autoridades, reuniones con familiares, sobrevivientes y organizaciones vinculadas al caso, así como una revisión integral de actuaciones ministeriales, informes nacionales e internacionales y documentación que, según la CNDH, no había sido analizada de manera exhaustiva o fue interpretada de forma parcial.

De acuerdo con la Recomendación 208VG/2026, los hechos ocurridos los días 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, constituyeron violaciones graves a los derechos humanos de 92 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.

El documento concluye que existieron violaciones al derecho a la libertad, desaparición forzada, tortura, uso excesivo de la fuerza, tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como violaciones al derecho a la verdad y al acceso a la justicia derivadas de las deficiencias en las investigaciones.

¿Qué autoridades deberán atender la recomendación?

La CNDH afirma que la recomendación incorpora nuevas líneas de investigación y analiza aspectos que, a su juicio, no fueron abordados de manera suficiente en procesos anteriores, entre ellos los denominados 800 folios “CRFI”, la actuación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el caso del estudiante identificado como V44, cuya condición de víctima de tortura y ejecución extrajudicial, sostiene, quedó debidamente documentada.

El organismo también reivindica la lucha de las madres y padres de los estudiantes desaparecidos, de los sobrevivientes y de las normales rurales del país, al considerar que durante años fueron objeto de criminalización y narrativas que obstaculizaron el esclarecimiento de los hechos.

La recomendación está dirigida a la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, a la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa de la Fiscalía General de la República, a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, a la Comisión Nacional de Búsqueda, así como a diversas autoridades federales, estatales y municipales de Guerrero relacionadas con la investigación, búsqueda de personas y atención a víctimas.

La CNDH señaló que la Recomendación 208VG/2026 ya fue notificada a todas las autoridades involucradas y sostuvo que su propósito es contribuir al esclarecimiento de los hechos desde un enfoque de derechos humanos, privilegiando el acceso a la verdad, la justicia y la reparación integral para las víctimas.

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