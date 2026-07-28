No hay investigación, pruebas, ni una hipótesis que conecte a Ruffo con el delito coordinado: Fernando Gómez- Mont

No hay nada que conecte a Ernesto Ruffo con la delito coordinado , afirmó su abogado Fernando Gómez- Mont, quien asegura que a la Presidenta Sheinbaum no tiene la obligación de revisar expedientes, pero “está siendo engañada”.

La presidenta @Claudiashein está siendo engañada sobre el caso #ErnestoRuffo



"La presidenta ni es abogada ni tiene por qué estar revisando expedientes legales. Esto lo hacen otras personas que preparan un informe y que sostienen que existe evidencia de lo que ahí aparece. Hoy… pic.twitter.com/dXumgWmO2N — Así Las Cosas (@asilascosasw) July 28, 2026

En entrevista para “Así las Cosas”, con Gabriela Warkentin, el abogado de Ernesto Ruffo Appel resaltó que a pesar de las largas audiencias: “No nos han dado ninguna explicación de cómo y por dónde pasó ante esa imprecisión ante esa imputación totalmente genérica que no está articulada que no está fechada en donde no se establece una teoría del caso ni parecida… de todos los dichos algunos están en su fantasía”.

“Para meter a alguien en un penal de máxima seguridad mínimamente una suposición de que son personas peligrosas cuya circulación en la sociedad representa un peligro de daño de afectación, de amenaza, de violencia; no hay nada que te señalizó nada no hay un riesgo que señal de eso, de ninguno de ellos y es solo una presunción arbitraria queriendo avasallar repentina de quien realiza esta investigación”.

“Indudablemente la Presidenta está siendo engañada evidentemente, hay una serie de datos de prueba en relación a la existencia de vagones que llenos de una sustancia que es combustible que aparece supuestamente valorada, no sabemos quién los abandona, hoy no sabemos quién los interna en el país, porqué aduana bajo qué es espacio son internados, qué pasa ante aduanas frente a estos solo sabemos que existen y la mayor parte de las pruebas afirma a la existencia de estos vagones pero no dan la explicación de cómo llegaron a Coahuila”.

Gómez-MontAfirmó que tras su larga experiencia en este caso no hay pruebas “no están articuladas entre sí no hay una hipótesis ni dibujada” y solo se presume que es una organización delincuencial porque todos los señalados coinciden en trámites.

El abogado aseguró que “en los detenidos no hay noción de peligro, es pura gente no violenta en el caso de Ruffo, un hombre que ha vivido una vida pública del que te se le conoce todo y cada una de sus cosas desde hace más de 30 años de estar metido en la política sirviendo a su comunidad”, por lo que afirmó “nada justifica que este en un penal de máxima seguridad”.

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