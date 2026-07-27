Caso Dafne: Academia Militarizada Marina Doenitz operaba con claves otorgadas por la SEP de Tamaulipas desde 2005, señala Carlos Manuel Juárez

El director de la Academia Militarizada Marina Doenitz, Jorge Luis "N" fue detenido junto con "Etrellita", como presuntos responsables de la muerte de la menor Dafne.

El sábado por la noche en medio de un ambiente hostil se dio la detención de Jorge Luis “P” y Estrellita “N”, directivos de la Escuela Militarizada Doenitz, ambos directivos de la Academia Militarizada Marina Doenitz en donde ocurrió el feminidicidio de la menor Dafne. Primero fue detenido Jorge Luis ”P” en la colonia Encinos en Altamira Tamaulipas a las 9:12 de la noche mediante un fuete operativo de la policía de investigación.

A las 12:24 madrugada del domingo 26 de julio en una casa en la colonia Monte Alto, entre Tulipán y Jazmín se capturó a Estrellita “N” responsable de la operación de la Academia Militarizada.

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Y aunque en un inicio ibas a ser trasladados a la Agencia del Ministerio Público 2, las cerca de 200 personas que se manifestaron al exterior de esta agencia y su exaltación tuvieron que ser ingresados pasadas las 4:30 de la madrugada a otra agencia en donde también había manifestantes intentando agredir a los presuntos responsables del feminicidio de Dafne, detalló el periodista Carlos Manuel Juárez, director de Elefante Blanco, en entrevista con Gabriela Warkentin.

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El fin de semana fueron detenidos Jorge Luis “N” y Estrellita “N” luego de los operativos implementados para detención de los mismos.



La gente molesta se manifestó afuera de la agencia del Ministerio Público y debido a el enojo de los mismos, los detenidos tuvieron que ser… pic.twitter.com/L2i5I4zCOd — Así Las Cosas (@asilascosasw) July 27, 2026

Avanzan las audiencias por el caso

En el espacio de “Así Las Cosas”, Carlos Manuel detalló que fue hasta este lunes a las 5 de la madrugada cuando terminó la audiencia de presentación de los directivos de la Academia Militarizada Marina Doenitz.

Adelantó que este lunes inicia la audiencia de Danna Yaninia, cuando se cumple el plazo para vinculación a proceso, luego de que la Fiscalía acusa a la detenida de ser testigo del crimen de Dafne Zapara Quiñones.

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Aunque la Secretaría de Educación Pública y la Defensa se han deslindado de la responsabilidad de la Academia Militarizada Marina Doenitz se hizo público que quien permitió la operación de estas escuelas fue la SEP de Tamaulipas, esta escuela tenía permiso para operar como Primaria, Secundaria y Preparatoria, tenía claves de trabajo empezando en 2005 y posteriormente le dieron más claves en 2013, con modalidad de salida por entrada y de internado.

Costos y modalidades de ingreso a la Academia con aval SEP

Sobre los costos, detalló que iban de los 10 mil pesos en plan anual y los títulos de los costos llaman mucho la atención:

1.- Aspirantes de buena conducta que buscan una educación de calidad y formación empresarial que requieren atención personal por 7 mil pesos mensuales sin alimentos.

2.- Aspirantes de bajo aprovechamiento que requieren asesorías personalizadas en un ambiente de estricta disciplina, con servicio de comidas por 10 mil pesos

3.- Aspirantes con problemas de conducta moderada a severa que requieren de una importante atención personalizada y foránea, es decir podían quedarse a dormir en la escuela

4.- Aspirantes con problemas de conducta. Con 50 mil pesos mensuales alimentación

Este último es en el que estaba Danna Yanina, esta escuela condicionaba la entrada a exámenes psicológicos y un curso de adoctrinamiento por 30 mil pesos.

Conforme pasan los días dijo, van saliendo más datos de exalumnos quienes señalan que la violencia que se perpetró en esa escuela fue muy fuerte y cuestionan quién permitió esto. El cómo se están regulando ese tipo de academias, será algo que quedará para el futuro, señaló el periodista.

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