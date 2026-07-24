Caso Ayotzinapa: Juez retira la prisión preventiva domiciliaria a Jesús Murillo Karam

Un juez federal canceló la prisión preventiva justificada domiciliaria que pesaba sobre el exprocurador General de la República, Murillo Karam, por los delitos de tortura, desaparición forzada y coalición de servidores públicos relacionados con la investigación del caso Ayotzinapa.

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¿Por qué un juez modificó la medida cautelar de Murillo Karam?

La resolución fue emitida por Edmundo Manuel Perusquia Cabañas, juez de control con sede en el Reclusorio Norte, quien argumentó que el proceso penal se ha prolongado por más de dos años debido a causas que no son atribuibles al exfuncionario.

En sustitución de la medida cautelar, el juzgador ordenó que Murillo Karam permanezca bajo resguardo domiciliario, porte un brazalete electrónico, no salga de la Ciudad de México y tenga prohibido acercarse a las víctimas o reunirse con personas ajenas a su círculo familiar.

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¿Qué restricciones deberá cumplir el exprocurador?

Con esta determinación, el exgobernador de Hidalgo dejará de estar bajo la vigilancia permanente de diez elementos de la Guardia Nacional, quienes supervisaban el cumplimiento de la prisión preventiva domiciliaria.

No obstante, Jesús Murillo Karam permanecerá sujeto a otra medida de prisión domiciliaria, ya que enfrenta un proceso penal distinto por los mismos delitos de tortura, desaparición forzada y coalición de servidores públicos, en agravio de Felipe Rodríguez Salgado, alias “El Cepillo”, presunto integrante del grupo criminal Guerreros Unidos.

Por ello, su situación jurídica no implica que recupere la libertad plena.

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