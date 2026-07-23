SEP suma 16 estados que aceptan restricción al uso de dispositivos en menores: Mario Delgado

El desafío es que la cultura digital sea consciente y responsable; hay buena aceptación a la propuesta entre padres, maestros y especialistas que han integrado los foros, afirma el secretario de Educación. / Svetlana Repnitskaya

El acceso ilimitado a las redes sociales para un menor que aun no llega a su desarrollo físico, provoca daños aun no calculados, advirtió el secretario de Educación, Mario Delgado, en entrevista para “Así Las Cosas” con Gabriela Warkentin en donde afirmó “no podemos quedarnos de brazos cruzados”, y al igual que en otros países y por indicación de la Presidencia, se espera que luego de los foros para la evaluación de la situación, en septiembre se tenga una propuesta sobre el uso de celulares en menores.

Como padres y madres pensamos en el cuidado del niño como algo físico comida, abrigo, pero cuando le das un teléfono celular no sabes los riesgos que hay, las redes no están pensadas para proteger a los niños, sino para tener más usuarios ellos ingresan sin ningún filtro y ahora hay niños con crisis de ansiedad, depresión, con autolesiones, desórdenes alimenticios, por la presión que se generan ellos mismos por el acceso a las redes, detalló Delgado.

“Cuando hay una afectación a los niños se convierte en un asunto público”, dijo y señaló que de acuerdo con la UNESCO, diversos países han presentado su regulación; en 2023, 1 de cada 4 tenía algún tipo de regulación, en tres años un 60% ya tiene alguna regulación como en el caso de Francia.

Refirió que en Francia no puedes tener cuentas en redes si eres menor de edad y en Texas se logró comprobar que Meta tiene un algoritmo que busca la dependencia, que estés pegado a la pantalla, En México, dijo, “la Presidenta no quiere una regulación que venga desde el gobierno, que pueda tener una lectura que limite la libertad de expresión o el acceso a las tecnologías que aumente las brechas entre los que si pueden y los que no”.

Por ello se pide el punto de vista de las comunidades escolares, padres, madres de familia y expertos en los foros que ya cuentan con fecha y sede.

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¿Ha dado resultados la restricción de celulares en los 16 estados donde existe la regulación?



“Es muy pronto para tener como medir ya el impacto (...) lo que me comentan mis colegas, secretarios de Educación, es que sí hay una aceptación muy buena por parte de maestros y de… pic.twitter.com/VWr45n7OIU — Así Las Cosas (@asilascosasw) July 23, 2026

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Foros definirán propuesta sobre dispositivos móviles para menores

Asimismo, dijo desde la SEP “se realizará una semana para recuperar los juegos tradicionales para desarrollar las habilidades socio emocionales, tolerancia, empatía con el objetivo de resaltar valores relaciones humanas que no se desarrollan si estás pegado a la pantalla, provocar la convivencia”, como parte de la Nueva Escuela Mexicana.

Y detalló que “el uso de las tecnologías en la escuela sea pedagógicamente pertinente, éticamente responsable y que pensando en el desarrollo cognitivo, emocional y social de los niños y los jóvenes… el desafío es que la cultura digital sea consciente y responsable”.

Y confirmó que en México son 16 estados los que ha aprobado las medidas para limitar el uso de celulares en la jornada escolar. Algunos tienen una regulación ya hecha, pero lo principal es restringir su uso en la escuela.

“Hay buena aceptación, maestros y padres de familia están contentos en que se tome estas medidas para provocar el desapego de los dispositivos”.

Y resaltó que en otros países se ha comprobado que “hay mejor aprendizaje y socialización, termina el acoso escolar son los reportes de algunos países en los que se ha implementado estas acciones”.

Los foros ya tienen sedes y fechas y la presidenta quiere que en septiembre se tenga una propuesta sobre el uso de dispositivos en los menores y sobre todo en las escuelas.

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