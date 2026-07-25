Decreto de Sheinbaum cambia reglas de jubilación del ISSSTE: cuál es la nueva edad mínima en 2026

La edad mínima de jubilación para afiliados al Décimo Transitorio del ISSSTE cambia en 2026 tras el decreto impulsado por Sheinbaum.

Los trabajadores del Estado bajo el Régimen del Décimo Transitorio del ISSSTE ya no tendrán que seguir esperando a que la edad de jubilación aumente año con año. Como te hemos venido contando aquí en W Radio, el decreto firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum cambió las reglas del juego y estableció un nuevo esquema para quienes permanecen en esta modalidad. Si todavía tienes dudas sobre cómo quedó la edad mínima para jubilarte en 2026, aquí te contamos lo más importante.

Nuevo modelo de Sheinbaum: ¿cuál es la nueva edad mínima de jubilación del ISSSTE en 2026?

Con la entrada en vigor del decreto, durante 2026 la edad mínima para solicitar la pensión por jubilación queda de la siguiente manera:

58 años para los hombres.

56 años para las mujeres.

La intención del decreto es frenar el incremento que cada año elevaba la edad de retiro y, además, comenzar una reducción gradual que llevará la edad mínima hasta 55 años para los hombres y 53 para las mujeres a partir de 2034.

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Jubilación anticipada con Sheinbaum: ¿Quiénes pueden pensionarse con estas nuevas reglas?

Para tramitar la pensión también debes reunir los requisitos que marca la Ley del ISSSTE:

Estar incorporado al Régimen del Décimo Transitorio.

Tener 30 años de cotización, si eres hombre.

Tener 28 años de cotización, si eres mujer.

Haber cumplido la edad mínima vigente en 2026: 58 años para hombres y 56 para mujeres.

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¿Qué documentos debes revisar antes de iniciar tu proceso de jubilación en el ISSSTE?

Si ya estás cerca de cumplir los requisitos, échale un ojo a tu expediente antes de arrancar el trámite:

Hoja Única de Servicios (HUS), donde aparecen los años que has cotizado.

Último comprobante de pago, para verificar el sueldo básico de cotización.

CURP, identificación oficial vigente y comprobante de domicilio con datos actualizados.

Si el ISSSTE encuentra diferencias en tu historial laboral o en los periodos cotizados, puede pedirte documentación adicional antes de emitir el dictamen de pensión.

¿Dónde verificar si ya cumples los requisitos?

Si crees que ya reúnes la edad y los años de cotización, puedes acudir a la subdelegación de Prestaciones del ISSSTE que te corresponda para solicitar una revisión de tu expediente y pedir una proyección de tu pensión antes de iniciar formalmente el trámite. Allí podrán decirte si ya cumples con todos los requisitos o si todavía hay algún pendiente por resolver.

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