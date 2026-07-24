Juntas llegamos, confío en la Presidenta, tengo la convicción de que hará justicia por Dafne y por todas, fue el llamado de Alejandra Quintos

Desde los micrófonos de W Radio, con Gabriela Warkentin en el espacio de “Así Las Cosas”, Alejandra Quintos, madre de Dafne, menor de 13 años asesinada en un curso de verano por “Civiles disfrazados de militares” en la academia militarizada Doenitz, hizo un llamado a la Presidenta Claudia Sheinbaum para hacer justicia por su hija y por todas las mujeres.

Alejandra Quintos leyó una carta dirigida a la Presidenta Sheinbaum señalando:

“Juntas llegamos juntas nos vamos, qué cree nos falta una, mi hija la niña asesinada, víctima de un feminicidio, torturada con fracturas en la escuela militarizada Doenitz en Ciudad Madero, Tamaulipas México, Dafne Quintos, pues mi hija no llegó, gracias a los asesinos hoy están libres para ir burlándose de usted y de toda una institución, pero apelo a su bondad humana, a su instinto materno y a su sororidad como mujer” .

“Usted es una mujer fuerte y sólida, ella los va a atrapar, tengo la convicción de que ella va a hacer justicia como dijo ella ni una más”.

¿Quién era Dafne?

Alejandra recordó a su hija como una luz en su casa, una niña dada a los deportes, amante de la fruta, de los concursos de belleza, a quien le gustaba maquillarse y brillar.

Actualmente, compartió, Gabriel Alejandro Zapata Enriquez padre de la menor, docente y licenciado en derecho será el abogado del caso pues señalo:

Como padres vamos a defender a nuestra hija, quien fue torturada, violada, con fracturas en todo su cuerpo, no le daban alimento, la tenían amarrada de pies y manos, por gente que todo momento la torturó, por eso en cuatro días falleció”. —

Y se cuestionó “¿Cuántos niños no han sido abusados?, mi hija hoy está muerta, pero creo en México y sé que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo me va a escuchar”.

Compartió que a las 4:15 de la madrugada recibió un mensaje de la abogada, confirmando “le impusieron prisión preventiva justificada a Dana Janina Cruz Figueroa y el sábado a las 9:30 continuará la audiencia para conocer su situación jurídica”.

Asimismo envió un mensaje a la detenida, de quien dijo “es mujer, es niña y perteneció durante muchos años a esta institución y estuvo en el lugar de los hechos”.

“No tienes que cargar tu con algo que no cometiste, tal vez tu fuiste víctima, ahora eres victimaria pero algo me dice que no eres culpable de todo, aunque tenga 18 años es una niña, es frágil, tócate el corazón, di la verdad del asesinato de mi hija di quienes di cuantos y lo que le hicieron porque tu estabas ahí Dana, tu viste todo Janina, si tienes algo de humanidad y empatía pro una niña al igual que tu tal vez tu hubieras sido en lugar de mi hija la que estaba en esa bolsa pero hoy no es así, hoy te vamos a defender porque tu no eres una asesina que salgan los asesinos Dana, dinos quienes tu los viste tu estuviste ahí posiblemente torturada por años, familiares de Dana, amigos de Dana, licenciado de Dana quien le pueda hacer llegas este mensaje a esta inocente criatura, todas somos una”.

Finalmente señaló que “los asesinos se esconden de la presidenta de la República, pero se que ella va a llevar todo hasta las últimas instancias como se comprometió desde que tomó este sexenio, porque se comprometió con todo un país y con cada mujer de México…. Yo creo en mi presidenta y sé que va a hacer un buen trabajo, esto no se va a quedar así”.

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