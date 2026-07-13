Informe de la CNDH sobre Ayotzinapa será revisado por Gobernación, anuncia Sheinbaum

El informe de la CNDH sobre Ayotzinapa será analizado por la Secretaría de Gobernación, afirmó la presidenta Sheinbaum. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

El Informe CNDH Ayotzinapa será revisado por la Secretaría de Gobernación por instrucción de la presidenta, quien señaló que el Gobierno de México presentará posteriormente su postura sobre el documento y los avances de la investigación.

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Gobernación analizará el informe de la CNDH

Anunció la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que instruyó a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, analizar a detalle el informe que presentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en la que descarta la participación del Ejército en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, la Primera Mandataria señaló que alista una opinión sobre el texto, pero adelantó que en la próxima reunión con las madres y padres de los 43 se presentarán los avances de la investigación.

“Sobre la publicación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no teníamos, sabíamos que estaba trabajando sobre este proceso. Apenas fue publicado, le pedí a la secretaria de Gobernación que hiciera una revisión exhaustiva del informe y también poder presentar una opinión de parte nuestra de esta visión, que es una investigación que viene haciendo la Comisión de Derechos Humanos desde hace ya tiempo no es reciente”.

Sheinbaum Pardo enfatizó que lo más importante es que se haga justicia para las víctimas y se logre conocer qué fue lo pasó y se pueda encontrar a los jóvenes normalistas desaparecidos ; respecto al informe insistió que su gobierno no tuvo participación.

“Nosotros no participamos de ninguna manera en ese informe, eso tiene que quedar muy claro. El gobierno de México, es más no sabíamos que lo iban a publicar, eh, la semana pasada. Entonces, nosotros no participamos de ninguna manera en el informe. Eso no quiere decir que pudiéramos estar de acuerdo o no en partes del informe o en su visión completa, por eso le pedí a la Secretaria de Gobernación que hiciera este análisis. Más importante para nosotros es, evidentemente, la solidaridad con las madres y los padres y esclarecer esto, que es una herida no solo para madres y padres de familia de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, sino para México”.

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Presentarán avances a madres y padres de los normalistas

Al referirse a la participación del Ejército en la desaparición de los 43 normalistas, recordó que por ahora hay varios elementos que se encuentran detenidos desde el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Quizá la pregunta que no quisiera contestarla ahora es si estos elementos participaron individualmente por algún nexo que hubieran tenido en ese momento, con algún grupo o y cuáles son las fuentes de información de su participación a la institución como tal, que serían cuestiones diferentes y eso es lo que de alguna manera informa el documento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y yo lo que quisiera es no presentarlo aisladamente sino que se informe cuáles son los datos, cuál es la investigación que se ha hecho, cuáles son las nuevas líneas de investigación que se iniciaron a partir de la llegada de nosotros al gobierno en colaboración con la Fiscalía General de la República y que pudiera presentarse”.

La Jefa del Ejecutivo Federal enfatizó que su gobierno mantendrá en todo momento la solidaridad con las madres y los padres de los estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos, a quienes dijo se les presentará antes que a nadie los avances de las diligencias hechas en los últimos tiempos.

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