¿Qué pasa si lavas el arroz antes de cocinarlo? Chefs expertos del mundo responden

Chefs responden: esto ocurre cuando lavas el arroz antes de ponerlo al fuego. IA

Lavar el arroz antes de cocinarlo es una práctica común en millones de hogares, pero también es un tema que genera debate entre cocineros profesionales. Mientras algunas personas consideran que este paso es indispensable para obtener una mejor textura, otros aseguran que depende del tipo de arroz y de la receta que se quiera preparar.

En 2026, chefs, escuelas de gastronomía y especialistas en alimentos coinciden en que lavar el arroz puede ofrecer ventajas importantes, aunque no siempre es obligatorio. La decisión final dependerá del resultado que se busca en el plato.

¿Por qué muchos chefs recomiendan lavar el arroz?

Según expertos culinarios, uno de los principales beneficios de lavar el arroz es eliminar el exceso de almidón superficial que queda adherido a los granos después del procesamiento y empaquetado.

Al retirar este almidón, los granos tienden a quedar más separados y menos pegajosos una vez cocidos. Por esta razón, chefs especializados en cocina asiática suelen recomendar enjuagar varias veces variedades como el arroz jazmín o el arroz de grano largo.

Además, el lavado ayuda a eliminar pequeñas partículas de polvo, restos del proceso industrial o impurezas que pudieran encontrarse en el producto.

¿Qué tipos de arroz deben lavarse antes de cocinarse?

No todos los arroces requieren el mismo tratamiento.

Los especialistas recomiendan lavar especialmente:

Arroz blanco de grano largo.

Arroz jazmín.

Arroz basmati.

Algunas variedades utilizadas en cocina oriental.

Sin embargo, existen excepciones importantes. El arroz destinado para risotto, como el Arborio, generalmente no debe lavarse porque el almidón es fundamental para conseguir la textura cremosa característica de este platillo.

Lo mismo ocurre en ciertas recetas tradicionales donde se busca una consistencia más compacta o cremosa.

¿Puede el lavado afectar el valor nutricional del arroz?

Uno de los temas más discutidos es si lavar el arroz reduce sus nutrientes.

Los expertos explican que el enjuague puede eliminar pequeñas cantidades de vitaminas y minerales añadidos en algunos arroces enriquecidos. Por ello, fabricantes y organismos de alimentación suelen recomendar revisar las instrucciones del empaque antes de lavarlo.

En el caso del arroz integral, el efecto es menor debido a que gran parte de sus nutrientes se encuentran en las capas externas del grano que permanecen intactas durante el lavado.

Aun así, los beneficios relacionados con la textura suelen ser el principal motivo por el que muchas personas deciden enjuagarlo.

¿Cuál es la mejor forma de lavar el arroz?

Los chefs recomiendan colocar el arroz en un recipiente amplio y cubrirlo con agua fría. Posteriormente, se debe remover suavemente con las manos y desechar el agua.

Este proceso puede repetirse entre dos y cuatro veces, o hasta que el agua salga relativamente clara.

En conclusión, lavar el arroz no es una obligación universal, pero sí una técnica que puede mejorar la textura y la calidad final de muchas preparaciones. La clave está en conocer el tipo de arroz que se utiliza y el resultado que se busca obtener en cada receta.