¿Se debe agregar aceite al agua de la pasta? Chefs aclaran este error de la cocina

Chefs explican por qué no debes hacerlo y cuál es la forma correcta. Getty Images

Uno de los consejos de cocina más repetidos durante décadas es agregar unas gotas de aceite al agua donde se cuece la pasta para evitar que se pegue. Sin embargo, chefs profesionales y organismos especializados en gastronomía coinciden en que este método no solo es innecesario, sino que puede afectar el resultado final del platillo.

En 2026, expertos culinarios y escuelas de cocina continúan desmintiendo este popular mito. La recomendación es clara: el aceite no evita que la pasta se adhiera entre sí durante la cocción y, en cambio, puede dificultar que la salsa se impregne correctamente.

Si alguna vez te preguntaste si realmente vale la pena añadir aceite al agua de la pasta, esto es lo que dicen los especialistas.

¿Por qué no se debe poner aceite al agua de la pasta?

El principal argumento de los chefs es que el aceite y el agua no se mezclan. Debido a su menor densidad, el aceite permanece flotando sobre la superficie durante casi toda la cocción.

Cuando se escurre la pasta, una pequeña cantidad de ese aceite puede adherirse a su superficie, formando una ligera capa que impide que las salsas, como una boloñesa, una carbonara o una salsa de tomate, se adhieran correctamente.

Instituciones como la Academia Barilla y expertos de escuelas culinarias italianas señalan que el verdadero secreto para una buena pasta no está en el aceite, sino en una cocción adecuada con abundante agua y suficiente movimiento durante los primeros minutos.

Los especialistas explican que la pasta libera almidón apenas entra en contacto con el agua hirviendo. Si no se mueve al inicio, ese almidón puede hacer que las piezas se adhieran temporalmente entre sí. Sin embargo, bastan algunos movimientos con una cuchara o pinzas para evitar este problema.

¿Cómo evitar que la pasta se pegue sin usar aceite?

Los chefs recomiendan seguir algunas reglas básicas que realmente funcionan:

Utilizar una olla grande con abundante agua.

Esperar a que el agua hierva completamente antes de agregar la pasta.

Añadir suficiente sal al agua para potenciar el sabor.

Revolver la pasta durante los primeros dos o tres minutos de cocción.

Cocinar el tiempo indicado por el fabricante para obtener una textura al dente.

Escurrir la pasta justo al terminar la cocción.

Mezclarla inmediatamente con la salsa caliente.

Otra recomendación frecuente es reservar una taza del agua de cocción antes de escurrir la pasta. Gracias al almidón que contiene, esta agua ayuda a emulsionar la salsa y lograr una textura más cremosa y uniforme.

¿Cuándo sí puede utilizarse aceite con la pasta?

Aunque no se recomienda poner aceite en el agua mientras la pasta hierve, sí existen algunos momentos donde puede ser útil.

Por ejemplo, si la pasta se cocinó con anticipación para una ensalada fría o no se utilizará de inmediato, una pequeña cantidad de aceite puede ayudar a evitar que las piezas se resequen mientras permanecen almacenadas.

También puede incorporarse directamente a la receta una vez servida, cuando forma parte del platillo, como ocurre con preparaciones elaboradas con aceite de oliva extra virgen, ajo, hierbas aromáticas o vegetales.

Sin embargo, para una pasta tradicional acompañada de salsa, los cocineros recomiendan evitar este paso y mezclar directamente la pasta recién escurrida con la preparación caliente para que absorba mejor el sabor.

El verdadero secreto de una buena pasta

La calidad del resultado depende mucho más de la técnica que de añadir ingredientes innecesarios.

Los chefs coinciden en que una olla con suficiente agua, una cocción correcta, remover durante los primeros minutos y terminar la pasta dentro de la salsa son prácticas mucho más importantes que agregar aceite al agua.

Así que la próxima vez que prepares espagueti, penne, fusilli o cualquier otro tipo de pasta, puedes dejar el aceite para el aderezo o la receta final. La mejor forma de obtener una pasta perfectamente cocida sigue siendo respetar el proceso tradicional que utilizan los cocineros italianos desde hace generaciones.