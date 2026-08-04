UNAM: aspirantes admitidos promueven amparos contra la cancelación del examen de ingreso

Aspirantes que obtuvieron lugar en la UNAM impugnarán la cancelación del proceso de admisión tras las irregularidades. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

Los aspirantes a la UNAM comenzaron a promover amparos luego de que obtuvieron un lugar en la Universidad Nacional Autónoma de México; los juicios interpuestos van contra la decisión de cancelar el proceso de ingreso a licenciatura 2026, tras las irregularidades detectadas en la aplicación del examen.

Los recursos fueron presentados ante los Juzgados Noveno y Décimo Tercero de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México. Sin embargo, en una primera revisión, las juzgadoras no concedieron la suspensión solicitada y requirieron a los promoventes precisar con mayor claridad los actos que impugnan antes de admitir las demandas.

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Aspirantes impugnan la cancelación del examen

En los escritos, los aspirantes controvirtieron la cancelación del examen de admisión, así como la convocatoria e instructivo del concurso de selección para ingreso a licenciatura 2026. También reclamaron la presunta negativa de recibir documentación e impedir su inscripción, en uno de los casos para la carrera de Derecho.

La titular del Juzgado Noveno de Distrito, Verónica Yessel Beltrán Murguía, otorgó un plazo de cinco días para que el promovente aclare su demanda, con el apercibimiento de que, en caso de no hacerlo, ésta se tendrá por no presentada.

Por separado, la jueza Décimo Tercero de Distrito, Adriana Judith Uribe Vidal, también concedió cinco días para desahogar diversos requerimientos y subsanar las irregularidades detectadas en la demanda, con el propósito de garantizar el debido proceso.

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UNAM aplicará examen presencial de control

El conflicto se da luego de que la UNAM informó el pasado viernes que aplicará un examen presencial de control a aproximadamente 58 mil aspirantes, después de identificar anomalías en el proceso de admisión 2026, lo que provocó inconformidad entre estudiantes que aseguran haber obtenido su lugar de manera legítima.

En los últimos días, un grupo de aspirantes se ha manifestado en la explanada de la Rectoría para exigir que la Universidad respete los resultados obtenidos y diferencie a quienes, afirman, aprobaron legítimamente el examen. Los Amparos UNAM forman parte de las acciones legales emprendidas por algunos de los aspirantes, mientras el proceso continúa en revisión.

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