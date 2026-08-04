El “burnout” posvacacional: cuando regresar del descanso se convierte en una carga emocional

El regreso no siempre se vive con entusiasmo

Después de días de descanso, viajes o tiempo lejos de las obligaciones, muchas personas esperan volver al trabajo o a la escuela con una actitud renovada. Sin embargo, la realidad suele ser distinta. La transición entre la libertad de las vacaciones y las responsabilidades cotidianas puede convertirse en un proceso difícil, dando paso a lo que especialistas describen como burnout posvacacional.

Aunque no se trata de un diagnóstico médico independiente, este fenómeno reúne una serie de síntomas relacionados con el estrés y la fatiga que aparecen tras reincorporarse a la rutina. En algunos casos, estas molestias desaparecen en pocos días; en otros, pueden prolongarse e impactar el desempeño laboral, académico y la salud emocional.

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¿Qué es el burnout posvacacional?

El burnout posvacacional surge cuando la persona experimenta un desgaste importante al volver a enfrentar horarios, responsabilidades y exigencias después de un periodo de descanso.

Paradójicamente, las vacaciones pueden hacer más evidente el nivel de agotamiento que existía antes del descanso. Al regresar, el contraste entre la relajación y la presión cotidiana provoca una sensación de sobrecarga que dificulta adaptarse nuevamente al ritmo habitual.

Este estado también puede verse favorecido por factores como una alta carga de trabajo acumulada, expectativas poco realistas sobre el descanso o la sensación de que las vacaciones fueron demasiado cortas.

Mx - “Burnout” posvacacional. / Kathrin Ziegler Ampliar

Las señales que no deben ignorarse

Identificar los síntomas es clave para evitar que el malestar se prolongue. Entre las señales más frecuentes se encuentran el cansancio constante desde los primeros días de regreso, la falta de motivación para realizar actividades que antes resultaban sencillas y la dificultad para concentrarse.

También pueden aparecer irritabilidad, cambios de humor, sensación de ansiedad al pensar en las obligaciones pendientes, disminución del rendimiento y problemas para dormir, incluso después de haber descansado durante las vacaciones.

En algunas personas también se presentan molestias físicas como dolores de cabeza, tensión muscular o sensación de agotamiento durante gran parte del día.

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Cómo hacer más fácil la transición

Especialistas en salud mental recomiendan evitar regresar de un viaje apenas unas horas antes de reincorporarse al trabajo. Lo ideal es reservar uno o dos días para reorganizar horarios, descansar del traslado y preparar el regreso con mayor calma.

Asimismo, conviene priorizar tareas durante la primera semana, evitar saturar la agenda con reuniones o compromisos adicionales y mantener hábitos saludables como dormir lo suficiente, realizar actividad física y conservar horarios regulares de alimentación.

También es útil conservar pequeños espacios de bienestar que recuerden la sensación de descanso vivida durante las vacaciones, como caminar al aire libre, leer, practicar algún pasatiempo o compartir tiempo con familiares y amigos.

Mx - Actividad física. / Hinterhaus Productions Ampliar

Cuándo es momento de pedir ayuda

Sentirse desanimado durante los primeros días tras las vacaciones es una reacción relativamente común. Sin embargo, si el agotamiento, la ansiedad o la falta de motivación persisten durante varias semanas o interfieren con la vida diaria, puede ser recomendable acudir con un profesional de la salud mental.

El burnout posvacacional recuerda que descansar no siempre basta para recuperar el equilibrio cuando las exigencias diarias son excesivas. Más allá de esperar con ilusión el siguiente periodo vacacional, los especialistas coinciden en que el verdadero reto consiste en construir una rutina sostenible que permita mantener el bienestar durante todo el año.

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