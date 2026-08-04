UTOPÍA Coyoacán: ¿Cuándo abre el primer espacio cultural en su tipo dedicado a Frida Khalo?

La UTOPÍA Coyoacán está a nada de llegar a la alcaldía, y será la primera en su tipo que esté ubicada en este espacio geográfico tan icónico de lugares culturales. Es por eso que las autoridades correspondientes han dado a conocer qué habrá en ella y cuándo es la tan ansiada apertura.

El nuevo espacio cultural para todas las edades; la UTOPÍA Coyoacán

La CDMX está a nada de celebrar la vida y obra (aún más) de Frida Kahlo con la UTOPÍA Coyoacán. Y es que las autoridades correspondientes junto con la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, han anunciado la inauguración de la primera UTOPÍA que estará en Coyoacán.

Ésta contará con un sitio dedicado a la artista Frida Kahlo, y lo mejor son las actividades que pretende albergar, tales como:

Talleres de pintura

Música

Danza gratis

Alberca

Comedor comunitario

Servicios de salud

Consultorio de ginecología

Área de psicología

Así, también contará con una sala exclusiva de exhibición dedicada a la artista mundialmente conocida.

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¿Cuándo abre la UTOPÍA Coyoacán?

La jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, dijo en conferencia de prensa que el próximo domingo 9 de agosto de 2026 abrirá la UTOPÍA Coyoacán. La cita es a partir de las 12:00 hrs en un evento completamente gratuito para que miles de personas y vecinos o vecinas de la zona, puedan acudir sin problemas a conocer este espacio cultural remodelado y nuevo en la alcaldía.

¿Dónde se encontrará ubicada?

La nueva UTOPÍA de Coyoacán estará ubicada exactamente en Vicente García Torres, esquina con Avenida Miguel Hidalgo, Barrio San Lucas. O para que te ubiques mejor, está a unas calles del Museo Nacional de Culturas Populares, Plaza de La Conchita y Parque Frida Kahlo.

Así que ya sabes, si quieres darte una vuelta por allá, ahora podrás hacerlo a partir del 9 de agosto de 2026 y disfrutar de todas las actividades culturales que tienen preparadas para sus asistentes.