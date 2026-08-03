¿Cada cuánto debes reemplazar los utensilios de cocina? Los objetos que podrían poner en riesgo tu salud

La cocina también tiene fecha de caducidad

En muchas casas existe la costumbre de conservar los utensilios de cocina durante años, especialmente si aún parecen cumplir su función. Sin embargo, la realidad es que el paso del tiempo, el uso diario y el desgaste pueden convertir algunos de estos objetos en un riesgo para la salud.

De acuerdo con especialistas en seguridad alimentaria, no existe una fecha exacta para reemplazar todos los utensilios, ya que su vida útil depende de la calidad del material, la frecuencia de uso y el mantenimiento que reciben. Aun así, sí hay señales claras que indican cuándo es momento de despedirse de ellos: grietas, deformaciones, manchas permanentes, malos olores o superficies desgastadas.

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Las esponjas y paños, los que más rápido se deterioran

Las esponjas para lavar platos son uno de los objetos que más rápidamente acumulan bacterias debido a la humedad constante y los restos de comida. Por ello, los expertos recomiendan sustituirlas cada dos o tres semanas, o incluso antes si presentan mal olor o comienzan a deshacerse.

Algo similar ocurre con los cepillos para lavar trastes y los paños de cocina. Aunque pueden durar algunos meses con una limpieza adecuada, lo ideal es renovarlos aproximadamente cada tres meses para evitar que se conviertan en un foco de contaminación.

Mx - Utensilios de cocina. / Cris Cantón Ampliar

Tablas para cortar y utensilios de madera también requieren atención

Las tablas para cortar, especialmente las de plástico, sufren cortes constantes que forman pequeñas ranuras donde pueden alojarse bacterias difíciles de eliminar.

Si presentan surcos profundos, grietas o deformaciones, lo recomendable es reemplazarlas, incluso si aún parecen utilizables. Las de madera suelen durar más tiempo, pero también deben desecharse cuando comienzan a agrietarse, ya que las fisuras favorecen la acumulación de microorganismos.

Lo mismo aplica para cucharas, espátulas y otros utensilios de madera, cuyo desgaste puede pasar desapercibido a simple vista.

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Sartenes y recipientes de plástico no son eternos

Los sartenes con recubrimiento antiadherente también tienen un límite. Cuando el revestimiento comienza a desprenderse, aparecen rayones profundos o los alimentos empiezan a pegarse con facilidad, los especialistas aconsejan sustituirlos para evitar posibles contaminaciones y mantener un mejor desempeño al cocinar.

En cuanto a los recipientes de plástico para almacenar alimentos, deben reemplazarse si presentan grietas, deformaciones, manchas difíciles de eliminar o cambios de color. Además de dificultar su limpieza, el deterioro del material puede favorecer la liberación de partículas no deseadas, especialmente cuando se calientan repetidamente.

Mx - Utensilios de cocina. / Olga Rolenko Ampliar

El mantenimiento también prolonga su vida útil

Aunque reemplazar estos utensilios es importante, los especialistas destacan que una buena limpieza y almacenamiento pueden extender considerablemente su duración.

Lavar los utensilios siguiendo las recomendaciones del fabricante, permitir que se sequen completamente antes de guardarlos y alternar el uso de varios artículos similares ayuda a reducir el desgaste y a mantener una cocina más segura.

Más que una cuestión estética, revisar periódicamente el estado de los utensilios es una medida de prevención. Un pequeño desperfecto que parece inofensivo puede convertirse en el lugar perfecto para la proliferación de bacterias o afectar la calidad de los alimentos. Renovarlos cuando sea necesario no solo mejora la experiencia al cocinar, sino que también contribuye a proteger la salud de toda la familia.

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