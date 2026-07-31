Los alimentos que ayudan a fortalecer el sistema inmunológico de forma natural

El papel de la alimentación en las defensas del cuerpo

El sistema inmunológico trabaja todos los días para proteger al organismo de virus, bacterias y otros agentes que pueden provocar enfermedades. Aunque no existe un alimento capaz de “blindar” al cuerpo por sí solo, los especialistas coinciden en que una dieta variada y rica en nutrientes favorece el correcto funcionamiento de las defensas.

De acuerdo con especialistas en nutrición y organismos de salud, consumir alimentos frescos y naturales proporciona vitaminas, minerales, antioxidantes y compuestos bioactivos que ayudan a las células del sistema inmunológico a desempeñar sus funciones de manera eficiente.

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Vitamina C, una aliada indispensable

Entre los nutrientes más conocidos para apoyar el sistema inmunológico destaca la vitamina C. Este nutriente participa en la producción y funcionamiento de los glóbulos blancos, responsables de combatir infecciones.

Frutas como naranja, mandarina, limón, kiwi, fresas y guayaba son excelentes fuentes de vitamina C. También se encuentra en verduras como el brócoli, el kale y los pimientos rojos. Incorporarlas diariamente puede aportar beneficios importantes dentro de una alimentación equilibrada.

Mx - Vitamina C. / Tanja Ivanova Ampliar

Verduras, especias y semillas que no deben faltar

Las verduras de hoja verde, como la espinaca, destacan por su contenido de vitamina A, ácido fólico y antioxidantes. Estos nutrientes participan en diversos procesos relacionados con la respuesta inmunológica.

El ajo también ha despertado el interés de la ciencia gracias a la alicina, un compuesto con propiedades antimicrobianas. Por su parte, el jengibre contiene gingerol, una sustancia con efectos antioxidantes y antiinflamatorios que tradicionalmente se ha utilizado para aliviar molestias respiratorias.

A estos alimentos se suman las nueces, almendras y semillas, ricas en vitamina E y grasas saludables que ayudan a proteger las células frente al daño oxidativo.

Mx - Verduras, especias y semillas. / Aamulya Ampliar

La salud intestinal también influye

Cada vez existe más evidencia de que una parte importante del sistema inmunológico está relacionada con la microbiota intestinal. Por ello, alimentos fermentados como el yogurt natural, el kéfir, el kimchi, el miso y el chucrut aportan probióticos que favorecen el equilibrio de las bacterias benéficas del intestino.

Diversas investigaciones también resaltan la importancia de consumir fibra proveniente de frutas, verduras, legumbres y cereales integrales, ya que sirve de alimento para estas bacterias y contribuye a mantener una buena salud digestiva, estrechamente ligada a las defensas del organismo.

Mx - yogurt natural. / Cavan Images Ampliar

Más allá de la comida

Los expertos recuerdan que fortalecer el sistema inmunológico no depende únicamente de lo que se come. Dormir entre siete y nueve horas, realizar actividad física con regularidad, controlar el estrés, mantenerse hidratado y seguir los esquemas de vacunación son factores igualmente importantes para mantener un organismo saludable.

Asimismo, es importante evitar el consumo excesivo de alimentos ultraprocesados, bebidas azucaradas, alcohol y tabaco, ya que estos hábitos pueden afectar negativamente la respuesta del sistema inmunológico.

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No existen soluciones milagrosas

Los especialistas insisten en que ningún alimento, suplemento o remedio casero puede prevenir o curar por sí solo enfermedades infecciosas. La mejor estrategia consiste en mantener una alimentación variada, rica en frutas, verduras, proteínas de calidad, cereales integrales y grasas saludables, acompañada de hábitos de vida sanos.

Más que buscar un ingrediente “milagroso”, la clave está en la constancia. Un plato colorido, una buena hidratación y un estilo de vida equilibrado siguen siendo las herramientas más efectivas para ayudar al sistema inmunológico a responder de la mejor manera ante los desafíos cotidianos.