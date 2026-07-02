¿Cuánta sal deben llevar los frijoles? El error que cambia todo el sabor

¿Se le pone sal antes o después? La forma correcta de sazonar los frijoles. Getty Images

Los frijoles son uno de los alimentos más representativos de la cocina mexicana. Aunque su preparación parece sencilla, existe una pregunta que genera debate desde hace años: ¿cuánta sal deben llevar los frijoles y en qué momento debe agregarse?

La respuesta depende de la cantidad que se cocine, pero también de la etapa de la preparación. Agregar demasiada sal puede opacar el sabor natural del frijol, mientras que hacerlo en el momento incorrecto puede afectar el resultado final.

De acuerdo con recomendaciones culinarias y especialistas en alimentación, el secreto está en encontrar el equilibrio entre la cantidad de agua, el tipo de frijol y el tiempo de cocción.

¿Cuánta sal se recomienda para cocinar frijoles?

Como referencia general, para 500 gramos de frijoles secos, que normalmente se cocinan con entre dos y tres litros de agua, se recomienda utilizar entre una y dos cucharaditas de sal, dependiendo del gusto de cada familia y de los ingredientes adicionales que se incorporen.

Si posteriormente se prepararán frijoles refritos o se cocinarán con queso, chorizo, tocino o algún otro ingrediente salado, lo ideal es reducir la cantidad inicial para evitar un exceso de sodio.

También es importante probar el caldo antes de servir para realizar los ajustes finales.

¿Cuándo se debe agregar la sal?

Uno de los mitos más comunes es que la sal endurece los frijoles e impide que se cuezan correctamente.

Sin embargo, especialistas en ciencia de los alimentos señalan que la dureza del frijol suele estar relacionada con la antigüedad del grano, la calidad del agua o la presencia de minerales como calcio y magnesio, más que con la sal.

En la práctica, muchas cocineras y cocineros prefieren agregar la sal cuando los frijoles ya están casi cocidos o en la última parte de la preparación. De esta forma es más sencillo controlar el sabor y evitar que queden demasiado salados.

Si utilizas olla de presión, también es recomendable rectificar la sazón una vez que termine la cocción.

Consejos para que los frijoles queden con mejor sabor

Además de la sal, existen otros factores que ayudan a conseguir unos frijoles más sabrosos.

Remojarlos durante varias horas antes de cocinarlos puede reducir el tiempo de cocción y mejorar la textura. También es común añadir cebolla, ajo, hojas de laurel o epazote para aportar aroma sin necesidad de utilizar grandes cantidades de sal.

La Secretaría de Salud recomienda moderar el consumo de sodio como parte de una alimentación saludable, por lo que conviene sazonar con medida y aprovechar las hierbas y especias para potenciar el sabor de los alimentos.

Al final, la cantidad ideal de sal dependerá del gusto de cada persona. Sin embargo, usar entre una y dos cucharaditas por cada medio kilo de frijoles y ajustar al final de la cocción suele ofrecer un equilibrio entre sabor, textura y una alimentación más saludable.