UNAM ratifica resultados de admisión a licenciatura 2026-2027: no habrá cambios

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que, tras analizar exhaustivamente los señalamientos relacionados con el proceso de ingreso a licenciatura para el ciclo escolar 2026-2027, el Comité Técnico encargado de revisar el concurso de selección determinó que no existen elementos que justifiquen modificar los resultados publicados.

A través de un comunicado oficial, la Máxima Casa de Estudios señaló que el rector Leonardo Lomelí Vanegas recibió el informe final de la comisión evaluadora y, con base en sus conclusiones, instruyó a las direcciones y facultades a mantener el acompañamiento a las y los aspirantes, así como a privilegiar el diálogo y el respeto entre la comunidad universitaria.

<blockquote class=“twitter-tweet”><p lang=“pt” dir=“ltr”>Comunicado > <a href=“https://t.co/RRVVUyjVXU”>https://t.co/RRVVUyjVXU</a> <a href=“https://t.co/gSyaPPe7GP”>pic.twitter.com/gSyaPPe7GP</a></p>— UNAM (@UNAM_MX) <a href=“https://x.com/UNAM_MX/status/2084435581740683458?ref_src=twsrc%5Etfw”>August 4, 2026</a></blockquote> <script async src=“https://platform.x.com/widgets.js” charset=“utf-8″></script><blockquote class=“twitter-tweet”><p lang=“pt” dir=“ltr”>Comunicado > <a href=“https://t.co/RRVVUyjVXU”>https://t.co/RRVVUyjVXU</a> <a href=“https://t.co/gSyaPPe7GP”>pic.twitter.com/gSyaPPe7GP</a></p>— UNAM (@UNAM_MX) <a href=“https://x.com/UNAM_MX/status/2084435581740683458?ref_src=twsrc%5Etfw”>August 4, 2026</a></blockquote> <script async src=“https://platform.x.com/widgets.js” charset=“utf-8″></script>

Transparencia y medidas aplicadas en el examen de selección

La UNAM destacó que el proceso fue auditado por especialistas y que se ejecutaron acciones concretas para garantizar y fortalecer la transparencia durante la convocatoria, entre las que destacan:

Priorizar el ingreso de las y los alumnos de primer ingreso al ciclo 2026-2027 desde el inicio del semestre.

Habilitar sedes alternas, además de los espacios en Ciudad Universitaria , para la aplicación de la prueba .

, para la . Reforzar y agilizar los mecanismos administrativos para la entrega de documentación y la inscripción definitiva.

La institución añadió que el análisis técnico no encontró evidencia de manipulación, alteración o fallas operativas que comprometieran la validez del concurso, por lo que los dictámenes de admisión permanecen firmes.

Calendario escolar e inicio de clases

Asimismo, la universidad recordó que el próximo 17 de agosto de 2026 iniciarán formalmente las clases para las y los estudiantes aceptados en las distintas facultades y escuelas, quienes deberán completar previamente sus trámites de inscripción.

El pronunciamiento ocurre tras varias semanas de solicitudes de revisión por parte de la comunidad sobre el proceso de admisión.

Con la entrega de este informe, la UNAM da por concluida la etapa de revisión institucional y ratifica la certeza del concurso de ingreso para el ciclo venidero.

Síguenos en Google News y encuentra más información