Vinculan a proceso a Danna Yanina “N” por el feminicidio de Dafne Zapata en Tamaulipas

Una jueza de control vinculó a proceso a Danna Yanina “N”, de 18 años, una de las detenidas por el feminicidio de Dafne Zapata Quintos Martínez, una menor de 13 años que murió durante un campamento de verano en la Academia Militarizada “Marina Doenitz” en Ciudad Madero, Tamaulipas, el pasado 16 de julio.

¿Qué determinó la autoridad judicial sobre la imputada?

La juzgadora María Ciria Mora González, determinó que los datos de prueba presentados por la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas son suficientes, en esta etapa inicial, para presumir la probable participación de la alumna de la preparatoria militarizada, en el delito de feminicidio.

Señaló que la vinculación a proceso no constituye una sentencia condenatoria, sino que permite continuar con la investigación complementaria.

¿Qué medida cautelar se aplicó en el caso?

Como medida cautelar, Danna Yanina permanecerá en prisión preventiva en el Centro de Ejecución de Sanciones de Altamira, mientras el Ministerio Público y la defensa reúnen nuevos testimonios, peritajes y demás elementos probatorios.

La resolución fue emitida tras una audiencia que se prolongó durante varios días y registró diversos recesos, incluyendo una suspensión temporal luego de que Danna Yanina “N”, presentó una crisis nerviosa que requirió atención médica.

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