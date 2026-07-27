Cortes de cabello para niñas que marcarán tendencia en 2026: los estilos más bonitos y fáciles de cuidar

Estos son los cortes de cabello para niñas que estarán de moda en 2026. FB

Elegir un corte de cabello para niñas va más allá de seguir la moda. Los estilistas coinciden en que durante 2026 la prioridad será encontrar estilos prácticos, cómodos y versátiles que respeten la textura natural del cabello y faciliten el peinado diario, tanto para asistir a la escuela como para ocasiones especiales. Las tendencias de este año apuestan por capas suaves, flequillos ligeros y cortes que requieran poco mantenimiento, sin perder un aspecto moderno.

Bob clásico, un corte que nunca pasa de moda. FB Ampliar

Si estás pensando en renovar el look de tu hija, estos son los cortes de cabello que dominarán las peluquerías durante 2026.

Los cortes de cabello para niñas que estarán de moda en 2026

El long bob (lob) sigue siendo uno de los favoritos del año. Su longitud a la altura de los hombros permite llevar el cabello suelto, hacer coletas o trenzas sin dificultad y se adapta tanto al cabello lacio como al ondulado.

Otro estilo que gana fuerza es el corte en capas largas, ideal para aportar movimiento sin reducir demasiado el largo. Además, ayuda a controlar el volumen y facilita el peinado diario.

El butterfly cut llega con fuerza este 2026. FB Ampliar

El butterfly cut infantil también aparece entre las tendencias. Se caracteriza por capas suaves que enmarcan el rostro y crean una sensación de mayor volumen sin perder naturalidad.

Para quienes buscan un cambio más atrevido, el pixie suave con flequillo continúa ganando popularidad. Es un corte fresco, ligero y muy práctico para niñas activas.

Finalmente, el bob clásico con puntas texturizadas permanece como una opción elegante y fácil de mantener.

¿Qué corte elegir según el tipo de cabello?

No todos los cortes funcionan igual para cada tipo de cabello.

Cabello lacio: Bob recto, long bob y flequillo ligero.

Bob recto, long bob y flequillo ligero. Cabello ondulado: Capas largas o butterfly cut para definir el movimiento natural.

Capas largas o butterfly cut para definir el movimiento natural. Cabello rizado: Capas redondeadas que distribuyan mejor el volumen.

Capas redondeadas que distribuyan mejor el volumen. Cabello abundante: Cortes en capas para reducir peso sin perder forma.

Cortes en capas para reducir peso sin perder forma. Cabello fino: Bob o lob para generar mayor sensación de densidad.

Especialistas en peluquería recomiendan respetar siempre la textura natural del cabello para evitar el uso excesivo de calor y facilitar el mantenimiento diario.

Flequillo ligero para un estilo fresco y versátil. FB Ampliar

Consejos para mantener el corte perfecto por más tiempo

Una vez elegido el estilo, mantenerlo en buen estado también es importante.

Los expertos recomiendan acudir al salón aproximadamente cada 8 a 10 semanas para conservar la forma del corte. También aconsejan utilizar shampoo y acondicionador adecuados para la edad de la niña, desenredar el cabello con peines de dientes anchos cuando esté húmedo y evitar el uso frecuente de planchas o rizadores.

En 2026 también continúa la tendencia de complementar los cortes con accesorios discretos como diademas, moños, listones o broches, que permiten variar el peinado sin modificar el estilo principal.

Los cortes de cabello para niñas de este año tienen un objetivo claro: combinar comodidad, personalidad y facilidad de cuidado. Desde el clásico bob hasta el moderno butterfly cut, las tendencias buscan que cada niña pueda lucir un estilo acorde con su tipo de cabello y su rutina diaria, sin sacrificar naturalidad ni movimiento.

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