¿Cuánta agua se necesita realmente para una taza de arroz? Chefs confirman la medida exacta

Preparar arroz parece una de las tareas más sencillas en la cocina, pero también es una de las que más dudas genera. Una de las preguntas más frecuentes es cuánta agua se necesita para cocinar correctamente una taza de arroz. Aunque existen diferentes métodos, chefs profesionales y expertos en gastronomía coinciden en que la proporción adecuada depende del tipo de arroz que se utilice.

Durante 2026, diversas escuelas culinarias y especialistas en cocina continúan recomendando medidas específicas para lograr un arroz esponjoso, cocido de manera uniforme y sin exceso de humedad. Conocer la cantidad exacta de agua puede marcar la diferencia entre un arroz perfecto y uno pastoso o duro.

¿Cuál es la medida exacta de agua para una taza de arroz?

La proporción más utilizada por chefs profesionales para el arroz blanco de grano largo es de 2 tazas de agua por cada taza de arroz crudo.

Esta medida permite que el grano absorba la humedad suficiente durante la cocción sin perder su textura. Sin embargo, algunos cocineros recomiendan una relación ligeramente menor, de 1.75 tazas de agua, cuando se utiliza una olla con tapa hermética que conserva mejor el vapor.

Las medidas más comunes son:

Arroz blanco: 2 tazas de agua por 1 taza de arroz.

Arroz integral: 2.5 a 3 tazas de agua por 1 taza de arroz.

Arroz jazmín: 1.5 a 1.75 tazas de agua por 1 taza de arroz.

Arroz basmati: 1.5 tazas de agua por 1 taza de arroz.

Además, los expertos recomiendan lavar el arroz antes de cocinarlo para eliminar el exceso de almidón y obtener una textura más ligera.

¿Por qué algunos chefs usan menos agua?

La cantidad de agua puede variar dependiendo del método de cocción y del utensilio utilizado.

Por ejemplo, las arroceras eléctricas modernas mantienen una temperatura constante y reducen la evaporación, por lo que suelen requerir menos líquido. Lo mismo ocurre con las ollas de fondo grueso y tapa sellada.

Los chefs también señalan que la altitud puede influir en la preparación. En ciudades ubicadas a gran altura, como la Ciudad de México, el punto de ebullición del agua es menor, por lo que en algunos casos se recomienda aumentar ligeramente el tiempo de cocción para garantizar que el arroz quede suave.

Otro consejo profesional consiste en evitar levantar la tapa durante la cocción, ya que esto libera vapor y altera la proporción de humedad necesaria para que el arroz se cocine correctamente.

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¿Cuál es el truco para lograr un arroz perfecto?

Además de utilizar la cantidad correcta de agua, los especialistas recomiendan seguir algunos pasos clave:

Lavar el arroz antes de cocinarlo. Utilizar una olla con tapa ajustada. Cocinar a fuego medio hasta que hierva. Reducir inmediatamente a fuego bajo. No destapar durante la cocción. Dejar reposar entre 5 y 10 minutos antes de servir.

Con estos consejos y la proporción adecuada de agua, es posible obtener un arroz esponjoso y bien cocido en casa. La recomendación más aceptada por chefs para el arroz blanco sigue siendo sencilla: una taza de arroz por dos tazas de agua, una fórmula que continúa siendo la referencia principal en cocinas profesionales y domésticas durante 2026.