¿Cuál es la mejor forma de freír un huevo? Chefs revelan el secreto

Freír un huevo parece una de las tareas más sencillas en la cocina, pero conseguir una clara perfectamente cocida y una yema cremosa requiere algo más que romper el cascarón sobre un sartén. Cocineros profesionales coinciden en que la diferencia está en controlar la temperatura, elegir la grasa adecuada y respetar los tiempos de cocción.

Aunque cada chef tiene su propio estilo, las recomendaciones de escuelas gastronómicas y especialistas culinarios coinciden en varios puntos que ayudan a obtener un mejor resultado, ya sea para un desayuno, una hamburguesa o cualquier platillo que incluya huevo como protagonista.

¿Qué recomiendan los chefs para freír un huevo perfecto?

Uno de los errores más comunes es cocinar el huevo con el sartén demasiado caliente. Los chefs aconsejan utilizar temperatura media o media-baja, ya que esto permite que la clara se cocine de manera uniforme sin quemarse en las orillas mientras la yema conserva una textura suave.

Otro consejo es sacar el huevo del refrigerador unos minutos antes de cocinarlo. Al estar menos frío, se cocina de forma más uniforme y disminuye el riesgo de que la clara quede gomosa.

También es importante utilizar una grasa de buena calidad. La mantequilla aporta un sabor más intenso, mientras que el aceite vegetal o de oliva ofrece una cocción uniforme. Algunos cocineros combinan ambos ingredientes para obtener una clara crujiente y un toque de mantequilla en el sabor.

Los errores que debes evitar al cocinar un huevo

Los especialistas recomiendan no romper el huevo directamente sobre el sartén. Lo ideal es hacerlo primero en un recipiente pequeño para comprobar que esté fresco y evitar que caigan fragmentos de cáscara.

Otro error frecuente es mover el huevo constantemente con la espátula. Una vez colocado en el sartén, conviene dejar que la clara se fije antes de intentar despegarlo.

Si prefieres una yema ligeramente cocida sin darle la vuelta al huevo, puedes colocar una tapa sobre el sartén durante los últimos segundos de cocción. El vapor terminará de cocinar la superficie sin endurecer la yema.

¿Cómo saber cuándo el huevo está listo?

El punto ideal depende del gusto de cada persona, pero los chefs coinciden en una referencia sencilla: la clara debe verse completamente blanca y firme, mientras que la yema debe conservar un ligero movimiento al sacudir suavemente el sartén.

Si buscas un huevo con bordes dorados y crujientes, puedes aumentar ligeramente la temperatura durante los últimos segundos. En cambio, si prefieres una textura más delicada, mantén el fuego bajo durante toda la cocción.

Además de mejorar el sabor y la presentación, cocinar el huevo con una temperatura controlada ayuda a conservar mejor su textura. Con estos sencillos consejos utilizados por profesionales de la cocina, preparar un huevo frito perfecto en casa será mucho más fácil, sin necesidad de técnicas complicadas ni utensilios especiales.