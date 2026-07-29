CIRT alerta riesgo de censura en los lineamientos sobre los Derechos de las Audiencias y presentará su propuesta, afirmó José Antonio García Herrera

El presidente del Consejo Directivo de la CIRT, José Antonio García Herrera agradeció la apertura del gobierno federal con la consulta sobre Derechos de las Audiencias.

La Cámara de la Industria de Radio y Televisión respaldó el anuncio de la consulta abierta sobre los lineamientos generales de los Derechos de las Audiencias, por lo que tras su análisis y presentará su propuesta conforme a los requerimientos, compartió el presidente del Consejo Directivo de la CIRT, José Antonio García Herrera, quien aseguró “creemos que debe ser perfectible este documento para garantizar la libertad de expresión en los medios de comunicación”.

En entrevista para “Así Las Cosas” con Verónica Méndez, en ausencia de Carlos Loret de Mola, el presidente del Consejo Directivo de la CIRT agradeció la apertura del Congreso, el nacimiento de los Derechos de las audiencia y la actual convocatoria de consulta.

🔴¿Los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias son ambiguos, por qué?.#AlAire José Antonio García Herrea, pdte. del Consejo Directivo de la @cirtmx en #AsíLasCosasConLoret con #VeroMéndez.



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Por lo la Cámara no rechazará la oportunidad de modificar el proyecto de lineamientos, “ para que no haya riesgo de censura, en eso estamos trabajando, y ya tenemos las pláticas con la presidenta de la Comisión y los comisionados para que escuchen nuestra opinión y podamos evitar el riesgo para los medios de comunicación”.

Reconoció que “el riesgo de censura se puede ver en la parte de sanción” sobre:

Que no se nombre a los defensores de las audiencias

Que no establezcamos un código de ética.

Por ello dijo “si esos dos son los que prevé la Ley no tendríamos por qué prever en los lineamientos ningún otro procedimiento de sanción”.

Sobre la labor de los defensores de las audiencias, dijo “son los que tendrían que analizar las quejas de las audiencias y tratarlas con los medios de comunicación y emitir una recomendación y no tendría porque la autoridad determinar en un procedimiento si el proceder de una noticia es veraz y oportuna o no”.

Y coincidió con la presidenta Sheinbaum al señalar que este proceso “tiene que ser por autorregulación y eso es que podamos seguir ejerciendo la libertad de expresión”.

Afirmó que desde la CIRT “hemos estado trabajando con los representantes de más de 1 mil 200 representantes de Radio y Televisión para hacer un análisis del proyecto y luego una propuesta de modificación a algunos artículos”.

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Y aunque reconoció que hay una línea delgada entre la regulación y la censura, afirmó “tenemos que participar abiertamente para que se equilibren los derechos de las audiencias con la libertad de expresión y la libertad editorial de los medios de comunicación.

En el caso de periódicos y redes sociales, dijo “la verdad es que en este momento no hay ninguna regulación en contra de estos medios de comunicación cosa que no me encanta porque no tenemos un piso parejo con los medios concesionados y los demás que no tienen regulación alguna”.

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