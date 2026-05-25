Habrá medidas sanitarias para evitar contagios de ébola en el Mundial: Sheinbaum

Afirma la presidenta Sheinbaum que el gobierno ya trabaja en la instalación de puestos de vigilancia epidemiológica ante el próximo Mundial y el contagio de ébola.

Habrá medidas sanitarias ante brote de ébola de cara al Mundial 2026 fue lo que aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum al señalar que su gobierno ya trabaja para colocar filtros epidemiológicos y medidas sanitarias especiales.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, la Primera Mandataria indicó que será el próximo martes cuando se dé a conocer más detalles por parte del secretario de salud, David Kershenobich a fin de evitar contagios de la enfermedad registrada en la República del Congo.

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Aplicarán filtros epidemiológicos por brote de ébola

“Tiene que haber algunas medidas sanitarias en particular que se trabajen junto con el país de origen, porque, evidentemente, si hay un problema de una enfermedad contagiosa, pues hay que tomar medidas de filtros sanitarios que garanticen, pues que no van a contagiar en México. Entonces, son medidas epidemiológicas, de filtros sanitarios que se tienen que seguir, y ahí el Secretario de Salud, el Dr. Kershenobich, está muy atento a que esto pueda ocurrir así”.

Así mismo Sheinbaum Pardo confirmó Sheinbaum que selección de fútbol de Irán pernoctará en México ante fecha de EEUU de hospedarla en aquel país.

“Estados Unidos no quiere que la selección iraní no se quede a pernoctar, pero sí van a jugar los tres partidos y nos preguntaron si pueden pernoctar aquí y dijimos que sí, por eso buscan que haya una sede y puedan acudir a sus partidos, no podemos negar que se queden en México y se está revisando. No sé en qué línea viajarían, eso nos preguntó la FIFA si podrían pernoctar”.

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Gobierno responde sobre transmisiones y piratería

Por cierto que la Jefa del Ejecutivo Federal, criticó que se exponga en redes sociales la supuesta queja por piratería en nuestro país, ello después que el Host City Manager de la Ciudad de México, Félix Aguirre solicitó a la Procuraduría Federal del Consumidor tomar medidas contra la piratería. La Presidenta aclaró que la FIFA, no le ha externado el tema en las mesas de diálogo al respecto, pero explicó, se habló sobre las transmisiones.

“Nunca se planteó en esas reuniones este tema, nunca se planteó. Entonces, eh, no está bien que sea a través de las redes sociales cuando hay mesas de trabajo, ¿no? Entonces, no... nosotros no vemos problema en eso, si es accesible... Debería ser abierta, la verdad, la transmisión. Eso pienso yo, pero bueno. La FIFA consideró que, o considera ya desde hace rato, que las transmisiones de los partidos son a través de ciertas plataformas. Pues las plataformas tienen que ser accesibles para que la gente pueda ver los partidos, porque van a buscar, y por eso hicimos el... las pantallas en muchos lugares del país, pues para que haya gente que las pueda ver de manera gratuita. Pero nunca se ha planteado en las mesas de trabajo”.

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Iván Escalante, titular de Profeco insistió que la solicitud de la instancia local, solo busca proteger las transmisiones de Televisa; sin embargo, enfatizó, para ello existen mesas de diálogo con esta y otras instancias. Además, las autoridades federales prevén mantener medidas sanitarias especiales rumbo al Mundial 2026 ante riesgos epidemiológicos internacionales.

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