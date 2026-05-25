Maestros de la CNTE buscan llegar al Zócalo capitalino con la advertencia “Si no hay solución no rueda su balón”|Video

Con la advertencia de que “si no hay solución, no rueda su balón”, maestos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, han sido bloqueados por elementos de la Secretaría de Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX, que desde temprana hora les dieron recibimiento.

Los maestros acusan que elementos policiacos han hecho uso de gases lacrimógenos e incluso garrotazos para impedir que lleguen al primer cuadro de la Ciudad de México.

“Queremos que nos abran las puertas para diálogo, pero nos reciben a garrotazos”, señalaron.

🔴Maestros de la Sección 22 de la #CNTE que intentaban avanzar hacia el Zócalo fueron alcanzados por cápsulas de gas lanzadas en el cruce de 5 de Mayo y Bolívar, durante el intento de rebasar un filtro de seguridad.



La sustancia provoca irritación en ojos y vías respiratorias… https://t.co/MPmSDAk5zv pic.twitter.com/Yd6J19pIZq — W Radio México (@WRADIOMexico) May 25, 2026

Cientos de policías se han apostado alrededor de la Plaza de la Constitución, la estación Zócalo permanece cerrada, debido a que los maestros buscaban instalarse para acampar en la plancha del Zócalo por que afirman:

El Zócalo es del pueblo, no de ellos, ni de la Presidenta". —

TE PUEDE INTERESAR: Segob y SEP llaman a la CNTE a priorizar el diálogo por vías institucionales

En particular, los maestros de la Sección 22 de Oaxaca han quedado encapsulados en la calle 5 de mayo y Bolívar desde donde advirtieron que de no ser escuchadas sus demandas, el 1 de junio estaría vigente el emplazamiento a huelga y que “si no hay solución no rueda su balón”.

La respuesta de las autoridades hasta este medio día es que el diálogo sigue abierto, hecho que dieron a conocer a través de un comunicado.

Síguenos en Google News y encuentra más información