Rechaza la Gobernadora de Morelos haber recibido amenazas del Cartel de Sinaloa

La gobernadora, Margarita González Saravia rechazó haber recibido amenazas del Cartel de Sinaloa y aseguró habrá mayor coordinación para lograr la seguridad en Cuautla y la pacificación en la zona oriente, tras la detención de alcaldes y políticos vinculados con el crimen.

La mandataria acudió al municipio de Cuautla a dar su respaldo a la síndica en funciones de presidenta, Nancy Echeverría Guerrero, quien recibió esta designación el fin de semana en sesión de cabildo.

“Respaldando la decisión del cabildo, porque legalmente hay un procedimiento, en la ausencia del presidente municipal donde la síndica toma posesión y estaremos dándole continuidad al proceso jurídico correspondiente. Nosotros lo único que queremos decirle a todos los cuautlenses que estamos buscando paz y seguridad de Cuautla y de todo el estado de Morelos”.

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Gobierno estatal reforzará coordinación en Morelos

La mandataria encabezó los honores de la bandera en el zócalo de la ciudad y posteriormente dijo que en estos momentos hay trabajo en conjunto con el Gobierno Federal para recuperar la seguridad.

También negó haber recibido amenazas de Júpiter Araujo, alias El Barbas, líder del Cártel de Sinaloa, para obtener posiciones y permitir la operación en la zona oriente.

Esta es una declaración falsa que ya aclaramos de parte de un periódico nacional ya mandamos la aclaración, ya la sacaron el día de hoy y es una falsedad”. —

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Alcalde de Cuautla, Jesús Corona tramita amparo judicial

El presidente Municipal de Cuautla, Jesús Corona Damián, tramitó un amparo ante un juez de Morelos, para evitar ser detenido por sus presuntos vínculos con la delincuencia organizada.

El edil logró evadir la Operación Enjambre el miércoles pasado donde fueron detenidos tres de sus más cercanos colaboradores, así como su homólogo de Atlatlahucan, Agustín Toledano Amaro, por sus nexos con Júpiter Araujo, alias El Barbas, líder del Cartel de Sinaloa en la región oriente de la entidad.

El recurso fue promovido ante el juez especializado de Control del Único Distrito Judicial del Estado de Morelos, con sede en la Ciudad Judicial de Atlacholoaya. Además, las autoridades estatales señalaron que la estrategia de Seguridad en Cuautla contempla acciones coordinadas con instancias federales para atender la violencia en la región oriente.

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