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Segob y SEP llaman a la CNTE a priorizar el diálogo por vías institucionales

El diálogo con la CNTE continúa abierto para revisar demandas y construir acuerdos sobre educación pública, afirman Segob y SEP.

Llaman Segob y SEP a los maestros de la CNTE a privilegiar el diálogo.

Llaman Segob y SEP a los maestros de la CNTE a privilegiar el diálogo.

Sandra Tapia Vázquez

Las dependencias federales reafirmaron su disposición permanente para construir acuerdos con el magisterio y convocaron a privilegiar las vías institucionales durante las movilizaciones…

La Secretaría de Gobernación, Segob, y la Secretaría de Educación Pública, SEP, reiteraron su disposición permanente al Diálogo CNTE, la concertación y la construcción de acuerdos con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CNTE, en medio de las movilizaciones que mantiene el magisterio en distintas entidades del país.

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Gobierno mantiene apertura con el magisterio

A través de un comunicado conjunto, ambas dependencias señalaron que el Gobierno de México mantiene apertura permanente con maestras y maestros de la Coordinadora para alcanzar acuerdos que contribuyan al fortalecimiento de la educación pública.

Las autoridades federales subrayaron que el diálogo debe entenderse como un proceso para construir y transformar de manera conjunta la realidad educativa, más allá de una simple conversación entre las partes involucradas.

Reconocieron el derecho de los integrantes de la CNTE a la libre expresión y a la manifestación pacífica, al tiempo que hicieron un llamado respetuoso a privilegiar las vías institucionales para atender los planteamientos y demandas del magisterio.

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Instalarán mesa de trabajo con dependencias

La Segob y la SEP informaron que mantienen la disposición para instalar una mesa de trabajo con las dependencias competentes, con el propósito de revisar los planteamientos presentados por la Coordinadora, dar seguimiento a los temas expuestos y construir rutas de atención viables que permitan avanzar en la búsqueda de acuerdos.

Las dependencias reiteraron que el diálogo y la construcción de consensos seguirán siendo la vía para atender las demandas del sector educativo y fortalecer las condiciones de enseñanza en el país… Además, el Diálogo CNTE continuará como parte de los mecanismos institucionales entre autoridades y representantes del magisterio.

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ahz.

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