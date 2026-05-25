Ébola: Uganda reporta dos nuevos contagios tras alerta internacional

Uganda reporta dos casos de ébola, en personal de salud, tras la alerta internacional lanzada por la OMS. / Karen Kasmauski

Luego de que la Organización Mundial de la Salud activara la alerta internacional por el contagio de Ébola Uganda con su cepa Bundibugyo, este lunes Uganda reporta dos casos de contagio derivados de la misma.

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Nuevos casos de ébola en Kampala

De acuerdo con un comunicado del Ministerio de Salud de Uganda, se reportan “dos nuevos casos confirmados son ugandeses miembros del personal médico de una clínica privada de Kampala”, capital de Uganda.

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OMS mantiene alerta internacional por brote

El director general de la OMS, Tedros Adhanom encargado de activar la alerta internacional, dio a conocer el balance del brote de ébola en República Democrática del Congo que deja 900 personas con sospecha de contagio y 207 muertes.

Cabe recordar que la cepa Bundibugyo de esta enfermedad puede alcanzar una mortalidad del 50% en sus contagios, debido a que a la fecha no cuenta con un tratamiento específico o cura. En Uganda, las autoridades mantienen vigilancia epidemiológica ante el avance de Ébola Uganda y el incremento de casos relacionados con el brote.

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