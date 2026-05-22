Brote de ébola en África se agrava: OMS alerta por cientos de contagios y fallas tras recortes de ayuda internacional / Michel Lunanga

El nuevo brote de ébola en África ya dejó cerca de 750 casos sospechosos y alrededor de 177 muertes, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). La emergencia se concentra principalmente en la región oriental de la República Democrática del Congo, donde las autoridades sanitarias enfrentan dificultades para rastrear contagios en comunidades marcadas por violencia armada y desplazamientos constantes.

La OMS elevó el nivel de riesgo nacional a “muy alto” y confirmó que el virus ya alcanzó Uganda, aunque hasta ahora no existe evidencia de transmisión masiva fuera de las zonas bajo vigilancia. El brote corresponde a la cepa Bundibugyo, una variante para la que todavía no existe una vacuna aprobada. Autoridades internacionales reconocieron además que el número real de infecciones podría ser mayor debido a casos no registrados en zonas rurales.

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La crisis sanitaria se encontró con un sistema debilitado

La expansión del virus ocurre en un momento delicado para la cooperación sanitaria internacional. Investigaciones y reportes recientes apuntan a que la suspensión o reducción de algunos programas de ayuda de Estados Unidos afectó redes de vigilancia epidemiológica, laboratorios móviles y equipos de respuesta rápida que habían sido determinantes en epidemias anteriores.

Especialistas citados por medios internacionales advirtieron que hubo retrasos críticos entre la detección de síntomas y la confirmación oficial del brote, lo que permitió que el virus avanzara silenciosamente durante varias semanas. La situación también expuso carencias en hospitales locales, donde incluso trabajadores de salud murieron tras atender pacientes infectados sin suficiente protección.

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Qué preocupa a la OMS sobre el brote de ébola en 2026

La cepa detectada no cuenta con vacuna aprobada.

Hay contagios sospechosos difíciles de rastrear en zonas de conflicto.

El virus ya cruzó fronteras hacia Uganda.

Persisten ataques y rechazo comunitario contra centros médicos.

La OMS teme que existan cientos de casos sin detectar.

El recuerdo de la epidemia de 2014 vuelve a aparecer

La emergencia revive las comparaciones con la devastadora epidemia de ébola que golpeó África Occidental entre 2014 y 2016, cuando más de 11 mil personas murieron. Sin embargo, organismos internacionales reconocen que el contexto global cambió: hoy existen mayores tensiones políticas, menor financiamiento internacional y sistemas sanitarios todavía desgastados tras la pandemia de COVID-19.

Aunque la OMS mantiene el riesgo global como “bajo”, el organismo advirtió que las próximas semanas serán decisivas para evitar que el brote se transforme en una crisis regional mucho más amplia.