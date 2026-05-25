TV Azteca responde a Sheinbaum y acusa intento de presión contra medios

La televisora asegura que cuenta con el firme respaldo de millones de televidentes que consumen a diario sus espacios noticiosos, deportivos y de entretenimiento

La presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado durante la conferencia matutina para que los mexicanos dejen de ver TV Azteca debido a que presuntamente un colectivo, integrado por personas cercanas al dueño de la televisora, Ricardo Salinas Pliego, impulsa una campaña contra su gobierno.

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¿Qué respondió TV Azteca al llamado de Sheinbaum?

Ante los señalamientos, TV Azteca emitió un comunicado en el que afirma que la petición presidencial es inútil, denunciando que es un claro golpe a la libertad de prensa y un retroceso hacia prácticas de un estado autoritario que busca ocultar la realidad.

La televisora asegura que cuenta con el firme respaldo de millones de televidentes que consumen a diario sus espacios noticiosos, deportivos y de entretenimiento, por lo que sugerir un apagón a su señal representa una falta de respeto al derecho fundamental de las audiencias a elegir cómo informarse.

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¿Qué acusaciones hizo la televisora contra el gobierno?

Señala que el actual gobierno subestima a los mexicanos tratándolos como menores de edad incapaces de forjar su propio criterio. Este tipo de presiones y hostigamientos por parte de la Cuarta Transformación no son un fenómeno nuevo.

TV Azteca puntualiza que pese a los intentos de sabotaje mantendrá intacta su posición de liderazgo dentro del debate público nacional, y acusa que el verdadero motivo detrás del acoso político presidencial es su negativa a guardar silencio frente a las irregularidades del gobierno actual.

La televisora apuntó directamente a una presunta colusión entre altos mandos del gobierno y agrupaciones del narcotráfico. De manera específica, se refieren los mandatarios estatales Rubén Rocha Moya y Américo Villarreal, así como a los legisladores Enrique Inzunza y Adán Augusto López, a quien incluso señalan como cabecilla del grupo ‘La Barredora’ en el estado de Tabasco.

Cuando el poder llama a sabotear un medio de comunicación por ser crítico, lo que busca es censurar.



Al @GobiernoMX le incomoda que en #TVAzteca sigamos señalando la corrupción, su complicidad con el narco y el mal gobierno que han llevado.



Pero que les quede claro: ¡no nos van… pic.twitter.com/yqw5yjSMRQ — TV Azteca (@Azteca) May 25, 2026

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¿Qué otros señalamientos incluyó el comunicado?

Las críticas también se extendieron al ámbito económico y de transparencia, con la existencia de redes de desfalco presuntamente operadas por Andrés Manuel López Beltrán y Gonzalo “Bobby” López Beltrán, hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Sumado a esto, TV Azteca manifiesta que el gobierno logró captura de las instituciones democráticas del país y el manejo de una deuda pública irresponsable que ha golpeado severamente la estabilidad económica de las familias mexicanas.

Concluye su posicionamiento garantizando que, sin importar las incomodidades del poder político, su labor periodística continuará enfocada en exponer la verdad y trabajar exclusivamente para los ciudadanos, distanciándose de cualquier mal gobierno.

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