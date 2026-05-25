Rendición de cuentas de Sheinbaum, no será en el Zócalo capitalino

No será el Zócalo de la Ciudad de México el escenario donde la presidenta Claudia Sheinbaum brinde su informe de rendición de cuentas con motivo del triunfo electoral de 2024, así lo indicó la mandataria al señalar que, junto con su equipo de trabajo, analiza en qué lugar podría convocar a la población.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, recordó que el mensaje se transmitirá vía remota y propuso que se difunda en las principales plazas públicas de las 32 entidades del país.

¿Por qué no será en el Zócalo el informe de Sheinbaum?

La titular del Ejecutivo federal detalló que actualmente la plancha del Zócalo de la Ciudad de México se encuentra ocupada por las instalaciones del FIFA Fan Fest y por trabajos relacionados con la preparación rumbo al Mundial de 2026, lo que impide realizar ahí el acto masivo.

Añadió que durante este lunes se definirá una nueva sede en la capital del país para llevar a cabo el informe.

¿Qué mensaje dará Claudia Sheinbaum?

Claudia Sheinbaum señaló que el objetivo del mensaje será informar sobre las acciones realizadas por su administración durante el primer año y medio de gobierno, así como reiterar la defensa de la soberanía nacional.

“Nuestra visión siempre es dar un informe y, en este caso, llamamos a la plaza pública, pero en las 32 entidades de la República. Dar el informe y va a haber conexión con pantalla para conocer la rendición de cuentas, lo que hemos hecho en año y medio de gobierno y desde que ganamos la elección” — Afirmò

También aseguró que el acto servirá para responder a la “ofensiva mediática” y subrayar que “en México decidimos los mexicanos, nadie más”.

Gobernador de Baja California Sur respalda convocatoria

En este lunes recibió el respaldo del gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro, quien vía remota dijo, que alistará la plaza en su entidad para escuchar las palabras de la Jefa del Ejecutivo Federal.

“Yo solo quiero abrazarle y decirle que en Baja California Sur valoramos mucho lo que viene haciendo por el país. Y juntos vamos a estar el próximo domingo abrazando, respetando todo lo que vienes haciendo, presidenta, compañera, amiga, por Baja California Sur, por el país, y también una lección al mundo de cómo se defiende la soberanía nacional, de cómo se ama la patria, y estas obras, estas obras son amores y no solo buenas razones. También aprovecho para darte las gracias por todo lo que nos has ayudado”. — Dijo el Gobernador

Y mientras alista dicho mensaje, Sheinbaum Pardo señaló que analiza asistir a algunas actividades del Congreso Iberoamericano que se realiza esta semana, aunque aclaró que por ahora su prioridad es preparar el informe.