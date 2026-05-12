Piratería en CDMX podría afectar ventas del comercio formal durante el Mundial

Productos de China han venido a desplazar hasta el 80% de las mercancías mexicanas, FOTO: FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO.COM

El comercio formal se encuentra entusiasmado por la próxima inauguración del Mundial de Futbol, lo que podría representar “una temporada espectacular para quienes pagamos impuestos”, pero existe preocupación por la piratería y “la gran marea que se ha venido dando en el país de productos asiáticos, particularmente los provenientes de China que han venido a desplazar hasta el 80% de las mercancías mexicanas, en particular las artesanías”, señaló el presidente de la Canaco CDMX, Vicente Gutiérrez.

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Comercio informal y productos de contrabando

En entrevista con Jeanette Leyva Reus para Negocios W el líder del comercio formal en la Ciudad de México, señaló que mientras el comercio formal cumple con normas de calidad, impuestos y normas de producción, así como el pago de licencias de funcionamiento, el comercio informal está exento de trámites “todo lo dan en efectivo, son ríos de dinero que corren en el país proveniente del producto ilegal, es tan grave como el crimen organizado y tan grave como las drogas y el huachicol”.

Lamentó que “la producción artesanal que representa el 20% del producto interno bruto se ve gravemente vulnerada por la tecnología que utilizan las empresas chinas que replican diseños como molcajetes, huipiles y textiles, vendiéndolos a precios ridículos”.

Gutiérrez refirió que en China “su economía planificada les permite poner precios con los que nadie puede competir”, sumado a esto, dijo en México “existe la proliferación de centros comerciales de puro producto de contrabando y esto genera flujo de efectivo, corrupción en los tres niveles de gobierno, desplazamiento de la economía, formal”. Y alertó que hoy en día “el 52% de la economía ya es informal y si no hacemos algo contundente llegará al 55 al fin de año”.

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Canaco alerta por crecimiento de la informalidad

Denunció que “se llenan los bolsillos muchos gobernantes corruptos que reciben dinero en efectivo para permitir que se establezcan en las zonas, es escandaloso lo que está sucediendo ahí, con la gentrificación se están asentando empresas chinas que venden este tipo de productos que lastiman” e incluso señalo que aplicaciones como “Temu ofrece mercancía libre de impuestos y a precios ridículos”, pues señaló “este producto lo están reetiquetando y le ponen Hecho en México en bodegas clandestinas y así lo venden desplazando al producto mexicano”.

Sobre los operativos contra la piratería dijo, “han sido aislados queriéndole tapar el ojo al macho”, cuando le pegan a una empresa, pero hay miles”. “Esta proliferación tiene que combatirse para no poner en riesgo comercios y empresas, no nos vamos a morir de hambre, tenemos que vender, pero exigimos a los tres niveles de gobierno incluyendo a las fuerzas armadas que hagan su trabajo y combatan la ilegalidad, el contrabando y el crimen organizado”.

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