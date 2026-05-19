México listo y se mantendrá vigilante ante ébola y hantavirus durante el Mundial: Keshenobich

Autoridades de salud están listas para atender y mantenerse vigilantes ante algún caso de Ébola y Hantavirus en el país , fue lo que aseguró el secretario de Salud, David Kershenobich quien este martes, lanzó un mensaje de tranquilidad respecto a las alertas epidemiológicas mundiales.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, el funcionario comentó que hasta el momento no se han registrado casos por estos padecimientos.

Durante la Conferencia del Pueblo, el secretario de Salud, David Kershenobich, informó sobre tres avisos epidemiológicos: golpe de calor, hantavirus y ébola. 🩺



Destacó que el golpe de calor puede presentarse de forma súbita cuando el cuerpo pierde la capacidad de regular su… pic.twitter.com/uLmrSwG1YZ — SALUD México (@SSalud_mx) May 19, 2026

Vigilancia epidemiológica y protocolos sanitarios

“Y también tenemos una vigilancia epidemiológica por si alguien viaja al país. Tenemos ya, eh, guías médicas para que los médicos sepamos cómo actuar ante casos de Ébola, y también poderlo reconocer y tenemos laboratorio que nos permite detectar cualquiera de esos casos. En resumen, ante estas, eh, dos enfermedades epidemiológicas que están ocurriendo en África, que han sido motivo de una emergencia sanitaria no mundial, pero sí local, estamos preparados y vigilantes si pudiera presentarse algún caso en el país”.

Recordó que hasta el momento las autoridades de salud mexicana, emitieron una alerta de viaje por el nuevo brote de Ébola en el Congo, adelantó que se estará listo por si se presenta algún caso previo o incluso durante el mundial.

“De sí alguien viaja de México a países del Congo o Uganda, eh queremos saber y tenerlos reportados. También, eh si alguien viene de esos países, tendremos una vigilancia estrecha de esas personas. Esperemos que ninguno tenga sintomatología. En caso de que presente sintomatología, estaremos preparados para poder aislar esos casos. Eh con equipo no nada más de cuidados generales, sino que incluye, por ejemplo, vestimenta hospitalaria especial para esos casos, los tenemos ya. O sea, estamos preparados”.

Recordó que se trata de un virus que se transmite por exposición a murciélagos y no se transmite por vía respiratorio sino secreciones, diarrea, fluidos corporales.

“Y ese no da manifestaciones. Da manifestaciones de gripa muy vagas, pero la parte importante es que lo que produce es una alteración en el sistema hematológico. Produce una cosa que se llama coagulación intravascular en donde empiezan con esa hemorragia. Por eso se le conoce como fiebre hemorrágica y esa tiene una alta tasa de letalidad. Tiene aproximadamente 40% de los casos llegan a fallecer. La diferencia con el hantavirus es que no es un virus respiratorio, sino que es un virus que ocurre en secreciones distintas”.

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Hantavirus y riesgos por golpe de calor

DeL hantavirus recordó que a nivel mundial se han presentado 11 casos, pero insistió, ninguno en nuestro país.

“Fundamentalmente, ataca las vías respiratorias. Ocurre por exposición con roedores, en ratas. Existe una sola cepa que está en los Andes, en Argentina y en Chile, que se transmite de persona a persona. Hay más o menos 40 variedades de hantavirus, pero eso no se trans- transmiten de persona a persona. Es importante señalar que no hemos tenido ningún caso en México y que nuestro sistema de vigilancia epidemiológica está activo, tiene la capacidad de detectar el virus en caso necesario. Hay en este momento 11 casos, ha habido dos casos más a nivel mundial, son 13, tres defunciones de esos casos”.

Alerta Salud por altas temperaturas en México

Por otro lado David Kershenobich, hizo un llamado a la prevención ante las altas temperaturas que azotan al país y es que dijo que en lo que va de año ya se registraron 264 casos, recordó que el golpe de calor puede darse al aumento a 40 grados en el cuerpo lo que dijo, provoca una dilatación de los vasos sanguíneos, pulso rápido, náuseas, vómito, dolor de cabeza e incluso convulsiones y desmayos por el colapso de las proteínas celulares.

Enfatizó que el golpe de calor puede ocurrir de forma súbita y que la población en mayor riesgo incluye a niños, mujeres embarazadas, adultos mayores, personas con discapacidad recluidas y trabajadores expuestos directamente al sol. Para prevenirlo, recomendó entre otras cosas, mantenerse hidratados, usar ropa ligera y evitar la exposición al sol en un horario crítico de las 11 de la mañana a las 4 de la tarde.

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