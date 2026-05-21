Sheinbaum se reúne con Mullin… se hablará de seguridad y atención de mexicanos

Sheinbaum confirmó una reunión con Markwayne Mullin, secretario del Departamento de Seguridad de EE.UU. / Tom Williams

Un seguimiento a la coordinación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad, será el objetivo del acercamiento que este jueves sostendrá la presidenta Claudia Sheinbaum con el Secretario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) es Markwayne Mullin en Palacio Nacional.

Así lo informó la Primera Mandataria al confirmar que el encuentro está programa para el medio día junto al gabinete de seguridad de nuestro país.

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¿Qué temas abordarán México y Estados Unidos?

“Esta ayer me comentó eh Roberto del en el tema de Sara Carter que a lo mejor no viene el lunes, que se pospondría la reunión por asuntos de agenda esencialmente. Hoy sí recibimos al secretario de Seguridad de Estados Unidos. Se reúne primero conmigo y el gabinete de seguridad y después ya se queda con el gabinete de seguridad trabajando. ¿Qué es lo relevante para nosotros? Recuerden que se firmó un entendimiento con Estados Unidos o se logró un entendimiento con Estados Unidos con el que venimos trabajando muy bien. Entonces lo que queremos es que sigamos trabajando en el marco de ese entendimiento.”

Al ser cuestionada si tratará otros temas como la solicitud de detención con fines de extradición del gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha y otros nueve mexicanos, visiblemente molesta la Jefa del Ejecutivo Federal enfatizó que no habría motivo para ello.

“Pero no tendríamos por qué, porque es el Departamento de Justicia, es otra área del Gobierno de Estados Unidos.

-Yo lo sé, pero ¿usted no podría eh pedir?

-Pero ¿por qué? O sea, cómo no, no entiendo el

Pues para tener comunicación, eh saber información de que por qué los están acusando.

-Bueno, pero a ver, el que viene es el secretario de Homeland Security. De donde vienen todas estas peticiones es de una oficina del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, entonces, pues hay canales para ver ese tema. Nosotros ¿qué vamos a hablar con él? La coordinación que tenemos en seguridad”.

Asimismo dio a conocer la posibilidad que la jefa de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de Estados Unidos, Sara Carter, no se reúna con ella el próximo lunes por cuestiones de agenda.

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¿Qué dijo Sheinbaum sobre el nuevo embajador?

Por cierto que al confirmar que Roberto Lazzeri Montaño, obtuvo el beneplácito de Estados Unidos para ser embajador de México en esa nación, Sheinbaum Pardo, dijo desconocer si estará presente en la reunión de esta tarde con el funcionario estadounidense, por lo que pidió que lo invitarán de último momento.

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