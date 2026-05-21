Detenciones en Morelos surgieron de denuncias ciudadanas: Sheinbaum

Al enfatizar que en su gobierno hay “cero impunidad”, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que las recientes detenciones de funcionarios en Morelos, señalados por delitos como extorsión y vinculados a la delincuencia organizada, son el resultado directo de denuncias ciudadanas recabadas durante sus giras de trabajo.

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¿Cómo surgieron las investigaciones en Morelos?

Durante la mañanera en Palacio Nacional, la Primera Mandataria insistió que no existe vínculo de su administración con la delincuencia por lo que seguirán las investigaciones.

“Entonces, hay gente que me dice: ‘pensamos que esta persona está vinculada’, me lo dicen en secreto. Tomo la nota, tomo el teléfono de esta persona, se la doy al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana y le digo: ‘tengo esta denuncia, por favor háblenle por teléfono a esta persona para ver... ayudarle a abrir una carpeta de investigación’. Ayer, parte de lo que vivimos en... o las detenciones, pues tienen que ver con que hubo gente que cuando fui a esa zona me dijo: ‘Presidenta, aquí no nos gusta lo que está pasando’, y a partir de ahí se abrió una carpeta de investigación que llevó muchos meses de investigación”.

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¿Qué dijo Sheinbaum sobre los vínculos con el crimen organizado?

La jefa del Ejecutivo Federal enfatizó que su administración actúa con base en pruebas de la Fiscalía y no por pactos ni “dichos de un comentarista”.

Así mismo reiteró que, tras recibir estos reportes de la comunidad, se coordinó con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, para dar seguimiento formal a los casos lo que derivó en las capturas de alcaldes, exalcaldes y funcionarios del estado.

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