México y Estados Unidos refuerzan cooperación en seguridad fronteriza en Washington

El día de ayer se celebró la reunión de seguridad del Grupo de Implementación de Seguridad entre México y Estados Unidos (GIS) en la sede del Departamento de Estado en Washington D.C., con el objetivo de dar seguimiento al trabajo conjunto en materia de cooperación bajo el Programa de Cooperación sobre Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley.

El mecanismo bilateral se rige por cuatro principios fundamentales: el respeto a la soberanía e integridad territorial, la confianza y el respeto mutuos, la responsabilidad compartida y diferenciada, y la cooperación sin subordinación.

Desde la instalación del GIS en septiembre de 2025, ambas delegaciones destacan avances relevantes en cooperación en seguridad, particularmente en el intercambio de información aduanera, el entendimiento de amenazas globales vinculadas a sistemas no tripulados y los resultados en cooperación judicial.

¿Qué acuerdos se alcanzaron en la reunión de seguridad?

Durante el encuentro, se acordó compartir más información sobre las acciones de seguridad implementadas en Estados Unidos, incrementar el intercambio de información sobre casos prioritarios para México y continuar fortaleciendo las acciones conjuntas contra el tráfico de armas.

Asimismo, se subrayó la importancia de obtener resultados concretos contra la impunidad. En ese contexto, la delegación estadounidense reconoció y agradeció al Gobierno de México por el reciente traslado de criminales de alto impacto a Estados Unidos, realizado bajo los mecanismos de colaboración y los marcos legales vigentes en ambos países.

¿Qué actividades adicionales se realizaron durante el encuentro?

Como parte del viaje de trabajo, las delegaciones realizaron una visita de campo al Centro de Operaciones de Tecnologías No Tripuladas (UTOC), donde compartieron experiencias sobre ejercicios de detección y mitigación de drones, considerados una amenaza emergente para la seguridad regional.

La delegación mexicana estuvo integrada por funcionarios de la SRE, SSPC, SEDENA, SEMAR y FGR, mientras que por parte de Estados Unidos participaron representantes del Departamento de Estado, el Departamento de Seguridad Interior, el Departamento de Justicia y el Consejo de Seguridad Doméstica.

Al final de la reunión de seguridad, ambas partes reiteraron su compromiso de mantener una cooperación estrecha para enfrentar retos comunes en la frontera y fortalecer la seguridad en la región.

