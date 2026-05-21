Mx - Mundial 2026 en México: los empleos que detonarán con la llegada de millones de turistas (Photo by: Jeffrey Greenberg/Universal Images Group via Getty Images) / Jeff Greenberg

La Copa del Mundo de 2026 también es una ventana laboral para miles de personas en México, particularmente en sectores como turismo, hotelería, transporte, construcción y servicios digitales. De acuerdo con estimaciones oficiales y empresariales, el Mundial FIFA 2026 podría generar desde 24 mil empleos directos hasta más de 100 mil plazas temporales solo en la Ciudad de México.

RECOMENDADO: ¿Cuánto dinero dejará el Mundial 2026 en México? Las cifras que ya perfilan un impacto millonario

Hoteles, restaurantes y transporte: los sectores que más contratarán por el Mundial 2026

La Secretaría de Turismo federal estima que el torneo dejará una derrama superior a los 60 mil millones de pesos y atraerá a 5.5 millones de visitantes, lo que obligará a reforzar plantillas en servicios turísticos y atención al visitante.

Entre los empleos con mayor demanda destacan:

Recepcionistas y personal hotelero

Meseros, cocineros y personal de restaurantes

Conductores y operadores de transporte turístico

Seguridad privada y logística de eventos

Traductores y atención bilingüe

Personal para plataformas de movilidad y entregas

Trabajadores de construcción y remodelación urbana

Autoridades capitalinas calculan que solo en CDMX podrían abrirse entre 50 mil y 120 mil vacantes relacionadas con el evento deportivo.

RECOMENDADO: Mundial 2026 en México: los sectores que harán el gran negocio con la Copa del Mundo

El Mundial 2026 también acelerará empleos temporales y digitales

Otro de los sectores que podría crecer es el trabajo vinculado a aplicaciones y servicios digitales. La alta demanda de movilidad, hospedaje y consumo impulsaría contrataciones en plataformas de transporte, reparto y soporte turístico. Además, las obras de infraestructura, modernización urbana y remodelación de estadios en sedes como la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey ya están generando actividad económica adicional.

¿Serán empleos permanentes o solo por el Mundial?

Aunque gran parte de las vacantes serían temporales, autoridades laborales han señalado que buscan convertir una parte de esos puestos en empleos permanentes después del torneo. El reto, reconocen especialistas y gobiernos locales, será evitar que el boom laboral desaparezca apenas termine la Copa del Mundo.