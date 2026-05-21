Mx - Mundial 2026 en México: los sectores que harán el gran negocio con la Copa del Mundo / VCG

El Mundial 2026 no solo pondrá, aunque sea por trece partidos, a México frente a millones de espectadores en todo el planeta. También moverá miles de millones de pesos en consumo, turismo y servicios. De acuerdo con estimaciones de la Secretaría de Turismo y organismos empresariales, la Copa del Mundo podría dejar una derrama económica superior a los 60 mil millones de pesos en el país, impulsada principalmente por la llegada de turistas nacionales y extranjeros.

Las ciudades sede, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, concentran buena parte de las expectativas económicas. Tan solo en la capital, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo estiman una derrama de más de 26 mil millones de pesos y la generación de hasta 90 mil empleos temporales.

RECOMENDADO: ¿Cuánto dinero dejará el Mundial 2026 en México? Las cifras que ya perfilan un impacto millonario

Los negocios que más dinero moverán durante el Mundial 2026

El efecto económico del Mundial impactará directamente a sectores ligados al consumo inmediato de visitantes y aficionados:

Hospedaje y hoteles

Restaurantes, bares y alimentos

Transporte terrestre y aéreo

Comercio minorista y centros comerciales

Entretenimiento y eventos

Apps de movilidad y pagos digitales

Turismo y experiencias locales

Según datos de Canaco CDMX, el sector hotelero sería el más beneficiado, con ingresos estimados superiores a 10 mil millones de pesos únicamente en la capital. Le siguen entretenimiento, comercio y alimentos y bebidas.

RECOMENDADO: La expectativa del Mundial 2026 encarece los hoteles en la Ciudad de México

Mundial 2026 impulsará empleo e inversión en México

La expectativa alrededor de la Copa del Mundo también está acelerando inversiones en infraestructura, movilidad, digitalización y renovación urbana. Expertos y autoridades prevén que el torneo funcione como un escaparate internacional para atraer turismo e inversión incluso después del evento.

Además de las grandes cadenas hoteleras y restaurantes, el Mundial 2026 abre oportunidades para pequeñas y medianas empresas, comercios locales, mercados, transportistas y negocios turísticos que logren adaptarse al aumento de visitantes. El reto, advierten organismos empresariales, será convertir el entusiasmo futbolero en ganancias reales para la economía local.