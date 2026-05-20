Rubén Rocha tiene escoltas estatales y permanece en Sinaloa: García Harfuch

Conferencia de prensa referente a la detención de políticos acusados de extorsión y delincuencia organizada en el estado de Morelos.

La escolta encargada de la seguridad del gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, no es federal, aclaró el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, al insistir que Rocha Moya se encuentra en la entidad.

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¿Qué dijo García Harfuch sobre la seguridad de Rubén Rocha?

En conferencia de prensa, el funcionario indicó que hasta el momento no está reservada la ubicación del exmandatario estatal y a pesar que la presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho que solicitó protección al Gobierno Federal, este miércoles el encargado de la seguridad pública del país, enfatizó que la seguridad es del estado.

“Primero, el gobernador está en Sinaloa. No ha sido reservada su ubicación. Al momento está ahí en su estado. No cuenta con servicio de escolta de ninguna institución del Gobierno de México. Tiene policía estatal, hasta donde tenemos entendido. La escolta corre a cargo del estado. Él como es gobernador con licencia, pues cuenta con un servicio de escolta, pero del estado. No tiene escolta por parte del Gobierno Federal”. — Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana

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¿Qué había dicho Claudia Sheinbaum sobre la protección?

Y es que el pasado 13 de mayo, la jefa del Ejecutivo Federal, con un sí, indicó que Rocha Moya, solicitó la seguridad al Gobierno Federal, también dijo que como gobernador, ya contaba con su propia protección.

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¿Cómo se determina la protección federal?

Recordó que la seguridad federal se da después de un análisis de riesgo, en cuanto al tiempo que tendría esa protección, se limitó a comentar que “se protege la vida como se protege la vida de cualquier persona que pudiera tener algún riesgo.”

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