Mx - ¿Cuánto dinero dejará el Mundial 2026 en México? Las cifras que ya perfilan un impacto millonario

El Mundial 2026 todavía no empieza. A unas semanas del arranque, en México ya se habla de miles de millones de pesos en juego. Entre turismo, hospedaje, restaurantes, transporte y consumo local, autoridades y organismos empresariales proyectan una de las mayores derramas económicas ligadas a un evento deportivo en la historia del país. La expectativa creció especialmente en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, las tres sedes mexicanas del torneo.

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Las cifras que proyectan para el Mundial 2026 en México

La Secretaría de Turismo federal estima que la Copa Mundial de la FIFA 2026 atraerá alrededor de 5.5 millones de visitantes y generará una derrama superior a los 60 mil millones de pesos en México. Incluso algunos análisis privados como el de Coparmex elevan el cálculo a más de 3 mil millones de dólares durante el torneo.

En Ciudad de México, donde se jugarán cinco partidos, las proyecciones son aun más ambiciosas. La Secretaría de Desarrollo Económico capitalina calcula una derrama cercana a 50 mil millones de pesos, mientras que la Canaco CDMX estima al menos 26 mil 280 millones de pesos y la generación de hasta 90 mil empleos temporales.

Los sectores que más dinero moverán durante la Copa del Mundo

El impacto económico del Mundial 2026 no se concentrará solo en los estadios. Las previsiones apuntan a un aumento acelerado en:

Hoteles y hospedaje

Restaurantes y bares

Transporte aéreo y terrestre

Comercio local y souvenirs

Entretenimiento y turismo

De acuerdo con estas estimaciones empresariales, el hospedaje encabezará la derrama económica en la capital, seguido por alimentos, entretenimiento y comercio minorista.

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¿Será suficiente para transformar la economía mexicana?

Aunque el Mundial 2026 promete una inyección multimillonaria, especialistas advierten que el verdadero reto será convertir ese flujo temporal de dinero en beneficios duraderos. Infraestructura, movilidad, digitalización turística y promoción internacional forman parte de la apuesta del gobierno y de la iniciativa privada para que el torneo deje algo más que partidos y turismo de unas semanas.