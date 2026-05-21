Cómo conseguir trabajo en el Mundial 2026 en México: vacantes, voluntariado y requisitos

No todo es futbol con el Mundial 2026. Las oportunidades están a la orden del día. Empleo temporal, vacantes en turismo, hospitalidad, logística y atención a visitantes en las ciudades sede de México. A poco de iniciar, empresas hoteleras, restaurantes, agencias, aeropuertos comenzaron procesos de reclutamiento y registro para quienes buscan trabajar durante la Copa del Mundo.

La FIFA confirmó en octubre del año pasado que empleó a cerca de 65 mil voluntarios para el torneo en México, Estados Unidos y Canadá, el programa más grande en la historia de la competición. Los voluntarios ya han sido seleccionados y apoyarán en estadios, aeropuertos, hoteles, centros de medios y transporte oficial.

Y sin embargo, todavía es posible encontrar trabajo de cara a la inauguración de la Copa del Mundo en México.

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Dónde buscar trabajo para el Mundial 2026 en México

Aunque la convocatoria de voluntariado de la FIFA cerró en octubre de 2025 bajo la leyenda “Applications are now closed”, todavía es posible encontrar opotunidades de empleo. La mayoría ya aparecen en plataformas especializadas como OCC y Computrabajo. Las áreas con mayor demanda proyectada son:

Turismo y hotelería

Atención al cliente bilingüe

Transporte y logística

Seguridad privada

Producción de eventos

Restaurantes y entretenimiento

Traducción y asistencia internacional

Además de las vacantes temporales, especialistas prevén un incremento importante en contratación de personal eventual en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey por la llegada masiva de turistas durante junio y julio de 2026.

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El perfil que podría tener ventaja en las contrataciones

Hablar inglés, tener experiencia en atención al cliente y disponibilidad para horarios flexibles puede marcar diferencia en el proceso de selección. También perfiles relacionados con turismo, comunicación, organización de eventos y movilidad urbana podrían beneficiarse durante el Mundial 2026.

Autoridades y organizadores han insistido en que cualquier convocatoria oficial debe verificarse únicamente en canales reconocidos, luego de alertas por fraudes y falsas ofertas relacionadas con el torneo.