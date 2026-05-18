Días de gobierno interino en Sinaloa coinciden con escalada de homicidios: Adrián López

La ola de homicidios crece en Sinaloa coincidentemente con los días que lleva el gobierno interino, señala el director del Noroeste. FOTO: JOSÉ BETANZOS ZÁRATE / CUARTOSCURO.COM

Una escalada de homicidios coincide con los días que lleva en el cargo la gobernadora interina de Sinaloa, que incluso cerraríamos ese mes en el orden de los 170 homicidios, esto es volver al principio, lamentó el director del Noreste, Adrián López en entrevista para “Así Las Cosas” con Gabriela Warkentin, quien señaló “no tenemos policía suficiente, ningún gobernador invirtió en eso, le apostamos por décadas al pacto mafioso”.

Independientemente de quién recomiende o quién vaya a llegar la crisis de seguridad prevalece en Sinaloa, afirmó López, quien adelantó que este lunes se espera un cambio de estafeta en la Novena Zona Militar a donde llegaría otro general de Jalisco, Julio César Islas.

#AlAire | @AdrianLopezMX , director de @noroestemx en #AsíLasCosasW con @warkentin

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🔴Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Díaz Vega, exsecretarios de Seguridad Pública y Finanzas de Sinaloa, respectivamente, se entregaron a las autoridades estadounidenses



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Cambios militares y seguridad en Sinaloa

Sobre los perfiles solicitados por la justicia de Estados Unidos, recordó que el exsecretario de Seguridad Pública Gerardo Mérida en el contexto de guerra que se vive en Sinaloa, se vuelve secretario de seguridad en la primera etapa de la disputa criminal las fracciones Guzmán y Zambada, es un general retirado con amplia trayectoria en el Ejército que incluso trabajo en inteligencia.

Llega a Sinaloa por recomendación del Gobierno Federal, después de la salida del general Crisobal Castañeda quien ahora es secretario de Seguridad Pública en el Estado de México y que habría tenido una trayectoria muy larga, logrando trascender el sexenio de Quirino Ordaz al de Rocha Moya.

Por su parte, Enrique Díaz Vega es un empresario sinaloense con muchísima trayectoria Enel tema inmobiliario, fue el principal financiero y recaudador de apoyo para la campaña e Rocha Moya, es cercano a su hijo mayor Rubén y se vuelve secretario de finanzas con el gobierno de Rocha Moya, hasta las elecciones intermedias en las que buscaba una senaduría. Sale del gobierno y ahora aparece en esta lista, es hombre de toda la confianza de Rocha Moya, y al igual que Enrique Inzunza.

A la fecha dijo, “la UIF no ha emitido comunicado formal para conocer si hay alguna acción para investigar a estos personajes, sobre todo a un gobernador”.

En tanto, Enrique Díaz aun no aparece en los registros de Estados Unidos, pero si hay dos señalados en temas de recursos y seguridad como un militar, evidentemente hay un gran efecto en esta narrativa federal de que no hay pruebas suficientes, “es una lógica de que hay que cooperar”.

Sobre la postura de la gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldin Bonilla, dijo “lo que intenta es deslindar la responsabilidad del gobernador Rocha Moya”, sabemos que la seguridad está militarizada desde antes de la guerrea, hace Quirino y convenio con las fuerzas armadas por la falta de policías suficientes.

Mérida llega recomendado por la Defensa, incluso Óscar Rentería lo decía abiertamente que “el venía recomendado de México”, lo malo es que queda muy mal parado el gobernador cuando señala que el secretario de seguridad no lo define”.

Y sobre el gobernador y los demás implicados en la lista no se sabe nada, en el caso de Rocha Moya, se supone que continúa en Sinaloa.

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