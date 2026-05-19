Régimen Décimo Transitorio del ISSSTE: Esta es la modalidad que te permitirá jubilarte a los 53

El Régimen Décimo Transitorio del ISSSTE podrá otorgar el retiro desde los 53 años, pero solo para quienes cumplen con la edad y los años de servicio que marca la ley.

Si comenzaste a cotizar al ISSSTE antes del 1 de abril de 2007 y estás en el Régimen Décimo Transitorio, existe una modalidad de pensión que te permitirá jubilarte desde los 53 años. Es exclusiva para algunos trabajadores, ya que el acceso depende de la edad, los años de servicio y del porcentaje de sueldo que marca la ley.

En total, este régimen contempla tres modalidades de pensión, y aquí te explicamos cuál es la que permite el retiro anticipado, a quién le corresponde y qué requisitos debes de conocer.

¿Cuáles son las modalidades de pensión del ISSSTE con el Décimo Transitorio?

Las modalidades de pensión del ISSSTE con el Régimen Décimo Transitorio son Jubilación, Edad y Tiempo de Servicios y Cesantía en Edad Avanzada. La modalidad que te corresponde depende del momento en el que decidas pensionarte y de tu historial laboral ante el instituto. Te explicamos:

1. Jubilación

La Jubilación es la modalidad más favorable, ya que permite obtener una pensión equivalente al 100 % del promedio del Sueldo Básico del último año de servicio.

Para acceder a esta modalidad es obligatorio cumplir simultáneamente con los años de servicio y la edad mínima requerida. Las mujeres deben contar con al menos 28 años de servicio y los hombres con 30 años, todos cotizados ante dependencias incorporadas al ISSSTE.

Además, se debe cumplir una edad mínima, que varía según el año en que se realiza el trámite. En 2025, 2026 y 2027, la edad mínima es de 56 años para mujeres y 58 años para hombres. A partir de 2028, esta edad disminuye gradualmente, hasta quedar de forma definitiva desde 2034 en 53 años para mujeres y 55 años para hombres.

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La modalidad de jubilación te da el 100% de tu sueldo si cumples los años de servicio (28 años mujeres / 30 hombres) y la edad mínima según el año. Ampliar

2. Edad y Tiempo de Servicios

La modalidad de Edad y Tiempo de Servicios aplica para quienes ya alcanzaron la edad de retiro, pero no reúnen los 28 o 30 años de servicio necesarios para jubilarse al 100 %. En este caso, la pensión va del 50 % al 95 % del promedio del Sueldo Básico del último año trabajado.

En este caso, es necesario tener al menos 60 años de edad y un mínimo de 15 años de servicio cotizados al ISSSTE.

El porcentaje de la pensión se calcula solo con base en los años trabajados. Con 15 años de servicio se obtiene el 50 % del sueldo, y el porcentaje aumenta de forma gradual conforme se suman más años. Por ejemplo, con 20 años se recibe el 62.5 %, con 25 años el 75 %, y se puede llegar hasta un 95 % si se alcanzan 29 años de servicio.

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La modalidad de Edad y Tiempo de Servicios te da entre el 50% y 95% de tu sueldo según tus años trabajados (mínimo 15 años de servicio y 60 años de edad). Ampliar

3. Cesantía en Edad Avanzada

La Cesantía en Edad Avanzada está pensada para trabajadores que se retiran a una edad mayor, pero que acumularon pocos años de servicio. En esta modalidad, la pensión es menor y va del 40 % al 50 % del promedio del Sueldo Básico del último año.

Para tramitarla se tienen que tener 65 años de edad como mínimo y al menos 10 años de servicio cotizados ante el ISSSTE.

A diferencia de la modalidad anterior, aquí el porcentaje de la pensión no depende de los años trabajados, sino de la edad exacta al momento de pensionarse:

65 años: 40 %

40 % 66 años: 42 %

42 % 67 años: 44 %

44 % 68 años: 46 %

46 % 69 años: 48 %

48 % 70 años o más: 50 %

Finalmente, considera que bajo el Régimen Décimo Transitorio, la AFORE, incluido PENSIONISSSTE, no es la encargada de pagar la pensión. Su función se limita a la asesoría, integración del expediente y administración de la Cuenta Individual (SAR, ahorro solidario u otras subcuentas).

Y el pago de la pensión lo realiza directamente el ISSSTE.

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