Registro obligatorio de datos biométricos: IMSS aclara si pensionados y jubilados perderán su dinero si no hacen el trámite

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) salió a desmentir una información que comenzó a viralizarse en redes sociales y grupos de mensajería sobre un supuesto registro obligatorio de datos biométricos para pensionados y jubilados. De acuerdo con el propio organismo, es falso que las personas deban registrar huellas digitales, reconocimiento facial o cualquier otro dato biométrico para continuar recibiendo el pago de su pensión.

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Durante los últimos días comenzaron a circular mensajes que aseguraban que pensionados de la Ley 73 y Ley 97 del IMSS perderían el depósito mensual si no realizaban un trámite digital en la aplicación IMSS Digital. Las publicaciones incluso afirmaban que también podrían suspenderse servicios médicos y prestaciones si no se completaba el supuesto registro biométrico.

¿Qué dijo el IMSS sobre el supuesto registro biométrico para pensionados?

Ante la preocupación generada entre adultos mayores y beneficiarios, el IMSS publicó una aclaración oficial en la que rechazó esa versión y pidió a la población consultar únicamente información difundida en canales oficiales del Gobierno de México y del Instituto. El organismo advirtió además sobre el riesgo de robo de datos personales mediante páginas falsas o enlaces compartidos en redes sociales.

“El pago de pensiones no está sujeto a la realización de un trámite digital por parte de personas pensionadas del Seguro Social”, señaló el IMSS en su comunicado difundido este mayo de 2026.

Gobierno de México alerta por mensajes falsos dirigidos a jubilados del IMSS

Aunque el Instituto confirmó que continúa modernizando trámites y plataformas digitales, aclaró que actualmente no existe ningún procedimiento obligatorio relacionado con biométricos para conservar la pensión. También recordó que cualquier actualización oficial será anunciada directamente en sus plataformas institucionales y cuentas verificadas.

Las autoridades recomendaron no compartir información personal en sitios desconocidos y evitar caer en fraudes dirigidos principalmente a personas pensionadas. Además, insistieron en que cualquier duda puede verificarse directamente en el portal oficial del IMSS y canales del Gobierno de México.