Pensión por Retiro IMSS: Las ventajas de hacer aportaciones voluntarias para jubilarte a los 50

Las aportaciones voluntarias a la AFORE pueden marcar la diferencia para acceder a una pensión por retiro del IMSS desde los 50 años

Como seguro ya debes saber, el Instituto Mexicano del Seguro Social contempla en la Ley 97 una opción que permite a algunos trabajadores retirarse desde los 50 años, sin tener que esperar hasta los 60 o 65, como ocurre en la mayoría de los casos. Este esquema, conocido como Pensión por Retiro y del que ya hemos hablado varias veces aquí en W Radio, depende en gran medida de la estrategia financiera que cada trabajador logre construir en su cuenta de AFORE.

Para alcanzar esta meta a una edad tan temprana, las aportaciones voluntarias juegan un papel FUNDAMENTAL. Básicamente, ayudan a hacer crecer de manera más rápida y estratégica el ahorro acumulado en la cuenta individual, algo súper importante para cumplir con los requisitos económicos que exige el IMSS.

¿Y cuáles son las ventajas de hacer aportaciones voluntarias para retirarte a los 50?

La principal es que permiten cumplir con una de las condiciones más importantes del IMSS, y es que el ahorro acumulado sea suficiente para contratar una renta vitalicia superior en al menos 30% a la pensión garantizada por el gobierno. Ese es el aspecto que puede marcar la diferencia.

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Cuando un trabajador hace aportaciones voluntarias de forma constante durante su vida laboral, no solo aumenta su ahorro, también aprovecha los rendimientos que genera ese dinero con el tiempo. Así, el saldo final puede alcanzar para cubrir tanto la pensión mensual del trabajador como el seguro de sobrevivencia que protege a sus beneficiarios en caso de fallecimiento, es decir, esposa, hijos, padres, hermanos, etcétera.

Además, este dinero adicional ayuda a compensar algo importante, que son los años de trabajo cotizados. Quien busca retirarse a los 50 normalmente tiene menos tiempo cotizado que alguien que se jubila a los 60 o 65, por lo que contar con un mayor respaldo financiero demuestra ante el IMSS que tiene la capacidad económica para sostener su propio retiro.

Una vez que el instituto puede confirmar que el trabajador cumple con todos los requisitos, como contar con al menos 875 semanas cotizadas en este 2026, tener recursos suficientes en su cuenta y haber tramitado su baja del régimen obligatorio, entonces puede elegir la aseguradora que administrará los fondos de su pensión.

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